玩家提需求一天就落地：Valve 为 Steam Frame 内核添加光驱支持

IT之家 10 月 26 日消息，一名 Steam Frame 用户提出，希望头显可以外接光驱使用。Valve 的一名开发者看到这条帖子之后，仅用一天就补上了这项功能。

用户 Aiodensghost 在 Steam Frame 综合讨论区发帖，说自己想在路上看电影，还想在设备上安装一款 2006 年的绝版老游戏。Valve 开发者 gaberowe 在次日进行了回复。

Aiodensghost 在 10 月 18 日的帖子里写道：“我本来打算用 Steam Frame 在路上看电影，想着接上我电脑上那个可拆光驱应该不成问题。结果发现 Steam Frame 不仅没法给光驱供电，就算供电没问题，系统也没有读取光盘所需的驱动。Valve，这下我不光没法看电影，连我那套 2006 年的绝版老游戏都装不了了。《极品飞车：卡本峡谷》现在已经不卖了，我手里有实体光盘，可 Frame 读不了它。”仅仅一天之后，gaberowe 回复：“我们会跟进看看。感谢反馈。”

这名 Valve 开发者随后只用不到十分钟就完成了功能添加，向 deckard-linux-no-oopsies 这个 GitHub 仓库提交了编号 b68e4a1 的代码提交记录，该仓库标注为“Steam Frame 所用 ARM 版 SteamOS 的 Linux 内核源码”。当然这不代表下个版本更新就一定会上线光驱支持，但这件事能够看出 Valve 开发者十分重视玩家的需求。

不想等官方更新、动手能力强的用户，可以自行编译并刷入这份修改后的内核。据IT之家了解，给 Steam Frame 增加 CD 光驱支持本身不算复杂，这次提交只是打开了 Linux 内核里原本就有的功能开关，并不是从零开发一套全新模块。

Steam Frame 的定位首先是串流设备，但也支持独立运行游戏。开启外接 CD 光驱支持之后，用户就可以让头显直接读取光盘内容，不再需要另一台设备把光盘里的内容串流过来。不过如果线材不够长，使用场面会有点滑稽：你得把外接光驱挂在头显旁边。