消息称 Steam Frame OLED 头显正在开发：代号 Plano，单眼原生分辨率 3552*3840

IT之家 10 月 14 日消息，据 Steam Frame Hub 今天报道，Valve 的 VR 头显 Steam Frame 近期发售。不过V社如今可能已在开发后续产品，带来分辨率等方面升级。

公开的 Linux 内核源码显示，新款 Steam Frame 代号为“Plano”，配备 Micro-OLED 显示屏，单眼原生分辨率为 3552*3840。作为对比，现款产品配备两块 LCD 屏幕，分辨率为 2160*2160。如果上述数据准确，新款 Steam Frame 的单眼像素数将达到老款的 3 倍，OLED 面板也能带来更高对比度。

值得注意的是，这款头显的显示屏规格与三星 Galaxy XR 几乎一致。后者同样采用分辨率为 3552*3840、刷新率最高为 90Hz 的 Micro-OLED 面板。原报道推测，V社可能向索尼或三星采购面板，但没有确凿证据能确认供应商。

IT之家从原报道获悉，这款头显仍将搭载高通骁龙 8 Gen 3 芯片。受 Adreno 750 GPU 带宽限制，该设备当前默认采用单眼 1776*1920 分辨率，明显低于原生分辨率。Valve 还测试了一种画质更高的模式，分辨率为 2368 *2560。

为了解决上述问题，V社可能使用“注视点缩放”技术。它可以在用户注视的区域提供更高分辨率，同时避免以原生分辨率渲染整幅图像。