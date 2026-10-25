V社停止生产 Valve Index VR 头显，剩余库存打折出售

IT之家 10 月 25 日消息，Valve 宣布，已于当地时间 10 月 14 日正式停止生产 Valve Index VR 头显，目前库存剩余的头显、控制器及相关配件仍可打折购买，售完即止。

Valve 表示，对于已经购买 Valve Index 的用户，产品支持政策没有任何变化，该头显仍可正常在 Steam 和 SteamVR 平台使用，遇到硬件问题可前往 Steam 客服页面获取帮助（访问链接）。

公开资料显示，Valve Index 发布于 2019 年 6 月，是 Valve 首款完全自研自产的 PC VR 头显产品，凭借 144Hz 高刷新率、精准定位追踪以及出色的显示效果，成为专业 VR 玩家和开发者群体认可度较高的高端 PC VR 设备，捆绑包含《Half-Life: Alyx》游戏。

就在上个月，Valve 刚刚发售旗下 Steam Frame 头显一体机，支持原生运行 VR 游戏，亦可从高性能 PC 无线串流游戏，Index 的停产也属于产品线迭代的正常更替。

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