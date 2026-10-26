王腾：ISHO 今日宜休，目标用 5-10 年时间成为全球领先的 AI 睡眠科技品牌

IT之家 10 月 26 日消息，ISHO 今日宜休今日发布了第一支品牌理念片。公司创始人王腾发文，介绍了对 ISHO 今日宜休品牌和产品的思考。

他表示，从决定创业的第一天起，就明确了一件事：ISHO 今日宜休，希望打造一个 AI 睡眠科技生态，帮助更多用户能够更好的恢复和拥有好状态。我们背靠中国优秀的工程师资源和顶级的产业链能力，目标用 5-10 年的时间成为全球领先的 AI 睡眠科技品牌。

王腾透露，ISHO 在亚洲、北美、欧洲、大洋洲、中东等地的 27 个国家或地区提交了商标注册，其中俄罗斯、沙特阿拉伯、阿联酋、新加坡、菲律宾、澳大利亚等多个国家和地区已经获批取得注册，其余国家品牌落地也在顺利推进中。

他还分享了自己创业之后的感受，称这些年，很多行业都很卷：卷价格、卷效率，也卷工作时间。自己过去也经常熬夜加班，真正开始研究睡眠之后和对比海外的科技品牌时，反而越来越相信，好的产品不应该建立在无休止的透支之上。

据IT之家此前报道，ISHO 今日宜休 AI 睡眠科技生态产品发布会定档 10 月 29 日 19:00 举行。届时将推出 ISHO Ring 今日宜休智能戒指、AI 温控系统等。

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