比亚迪在香港成立智慧交通子公司，计划引进云巴等方案

IT之家 10 月 24 日消息，比亚迪股份 10 月 23 日宣布在香港成立比亚迪智慧交通（香港）有限公司，落户大埔白石角科学园，由任林出任董事、李亮亮担任总经理。

新公司的直接目标，是响应香港推动智慧绿色集体运输系统的方向，计划将比亚迪自主研发的“云巴”（SkyShuttle）等轨道交通方案引进香港。

比亚迪云巴的定位是低运量、高架、无人驾驶的立体轨道交通系统，设计上针对的恰好是香港的几处“难处”。

据比亚迪介绍，云巴采用纯电驱动、胶轮行走和减振降噪设计，车体较轻、转弯半径小，爬坡能力达到每 100 米爬升 12 米，远高于重型铁路每 100 米约 4 米的水平，可适应香港山多、地势陡斜的路段；同时具备抗风设计，以应对沿海高架线路的风荷载。系统采用 GoA4 级全自动驾驶，列车可自动休眠、唤醒、进出车厂、折返、充电，比亚迪称 83 个营运操作无需人手介入；轨道采用桥轨合一的钢制轨道梁，桥面宽度要求约 5 米，对城市空间的占用相对有限。

运力参数方面，比亚迪云巴最高运行时速 80 公里，每卡车厢载客约 70 人，最多可编组 8 卡、载客 560 人，每小时运能约 0.6 万至 1 万人次，高于快速公交但低于地铁。

据香港商报引述的 2023 年 4 月数据，云巴每公里连同高架天桥轨道的成本约为 1 亿元人民币；另有香港方面的早期估算认为，若计入跨海桥等配套，启德区域云巴方案的每公里造价可能达到约 7 亿港元（IT之家注：现汇率约合 5.97 亿元人民币）。

比亚迪表示，视香港为集团拓展轨道交通海外业务的平台，借助香港连接内地与国际的优势推进国际项目合作。

目前，比亚迪云巴在中国内地已落地重庆璧山、湖南长沙、陕西西安及山东济南等城市。以西安为例，云巴线路全长约 17.2 公里、18 座车站，2024 年 8 月进入初期运营，截至 2026 年 9 月 30 日累计载客约 2347.76 万人次，单日最高客流 5.13 万人次。

比亚迪云巴海外首站是巴西圣保罗轨道交通 17 号线，全长约 6.7 公里、8 座车站，9 月 30 日全线投入服务，比亚迪的供货范围涵盖列车、站台门、供电系统及营运控制中心。