保时捷正打造 15 辆独一无二的定制车型，最高售价达 1500 万美元

IT之家 10 月 26 日消息，保时捷计划把盈亏平衡点压低至年销量 20 万辆以内，这显然不能靠大量推出入门版 Macan 来冲量。这家德国车企选择向更高端的方向发力：高度定制车型、独一台的专属定制车、报价六位数起的原厂复原翻新项目，不用追求走量，就能创造丰厚利润。

这一战略，是保时捷在盈利承压阶段修复盈利能力的重要一环。近期该公司面临利润下滑、关税压力、中国市场激烈竞争，以及电动化投入高昂等难题。保时捷的思路不是单纯多卖车，而是提升单车利润，尤其拉高顶配产品线的收益。

这套打法，就是给高净值客户提供定制独一份座驾的渠道。个性化与经典车业务副总裁亚历山大 · 法比希（Alexander Fabig）在接受《Automotive News》采访时介绍，保时捷 Sonderwunsch（特殊愿望）部门目前正在推进 15 个专属定制项目，价格从近 200 万美元（IT之家注：现汇率约合 1,335.5 万元人民币）到约 1,500 万美元（现汇率约合 1 亿元人民币）不等。

越稀缺，溢价越高

保时捷的 Sonderwunsch 定制服务远不止挑选特殊车漆、拉满选装清单。客户可以委托打造专属车型，甚至需要开发全新零部件、投入大量研发，把本就稀有的跑车变成世上仅此一台的作品。

保时捷还看好“少量限定版（few-off）”车型，定位介于普通限量款和完全独版定制车之间，依靠极小的产量，收取高额溢价。

保时捷的目标不止定制业务，其正在想办法拉高高性能车型的利润率，未来顶级旗舰车型定价可能达到入门 911 的两倍以上；也就是说，一台足够稀有的跑车，价格可以超过最便宜 911 的三倍。

Carrera GT 原厂复原项目，单台最高 80 万美元（现汇率约合 534.2 万元人民币）

几十年前的老车，也成了保时捷的高利润业务。原厂重启复原项目面向 Carrera GT 车主，可以把这台 V10 超跑的机械状态修复至出厂全新水准，由熟悉这台车的原厂专家操刀。

这项服务价格不菲。法比希称，不含车辆本身价值，单台复原费用大约 50 万至 80 万美元（现汇率约合 333.9 万至 534.2 万元人民币）。目前保时捷已经完成 11 台，还有 16 台正在施工、21 台排队等候；完工、在做、待排期合计 48 台 Carrera GT。

2003 至 2006 年 Carrera GT 总产量仅 1270 台，所以这个项目的体量很有代表性。这 48 台占到总产量接近 4%，仅完工的 11 台，在存量里已经是不小的比例。

这项工作远超出常规翻新：整车拆解、机械总成全面检修，相当于给这台超跑第二次生命。车主还可以提出外观、内饰的个性化改动，实现原厂背书的修复 + 专属定制。

其中一个知名案例：一台 Carrera GT 换上致敬 1970 年勒芒冠军 23 号保时捷 917 的涂装，内饰也同步定制，完美融合品牌传承与现代工艺，里程表直接清零。

对保时捷来说，这块业务很有吸引力：依托已有老车型创收，不需要从零开发新车；对车主而言，则可以由原厂出手，守护这台品牌史上最负盛名的现代超跑之一。

少卖车、多赚钱：保时捷的新路线

保时捷押注最顶尖的富豪客户愿意为别处买不到的专属车支付天价。1,500 万美金（现汇率约合 1 亿元人民币）的独版定制车、最高 80 万美金（现汇率约合 534.2 万元人民币）的 Carrera GT 翻新，不可能替代 Macan 成为走量主力，但它们本就不需要走量，只要单项目利润足够高就有价值。

对这家想要把盈亏线压到年交付 20 万辆以内的企业来说，这是一套全新的经营逻辑。保时捷并没有放弃主流车型，而是希望不用卖出那么多车，也能维持盈利。就算花好几年，只为财力雄厚的客户打造 15 台独一无二的车，保时捷也乐意承接。