智元发布重载具身机器人精灵 G2 Max，双臂额定负载 40kg

IT之家 10 月 26 日消息，智元今日发布安规级重载具身机器人精灵 G2 Max，面向拆码垛、物料转运及产线供料等工业场景。该产品单臂负载 20kg、双臂额定负载 40kg，双臂峰值负载可达 50kg，手臂重复定位精度≤±0.5mm。

据智元披露，G2 Max 已在多条产线投入运行，在电商仓储场景中，作业成功率超过 99%，每小时可拆垛 80 箱、码垛 75 箱。

IT之家注意到，在今年 7 月举行的 2026 世界人工智能大会（WAIC）上，京东物流与智元联合推出新一代安规级重载具身机器人 —— 精灵 G2 Max，并宣布该产品将应用于京东物流智狼仓，这是人形机器人首次在真实的仓储作业生产场景中部署落地。

精灵 G2 Max 作为一款人形机器人，手臂、动作高度拟人化，配备重载力控系统，在兼顾大负载能力的同时实现精准操作。它不仅能像人更灵活、更稳定地抓取、搬运标准料箱，还能 24 小时不间断完成搬运、码垛等工作，无需人工轮岗、夜班值守。

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