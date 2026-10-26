首部三体宇宙授权 AI 互动影游《三体：审判前夜》上架 Steam，玩家将深入 ETO 总部

IT之家 10 月 26 日消息，首部三体宇宙授权 AI 互动影游《三体：审判前夜》上架 Steam 商店，由 Timeline 开发，发售日期待定，首支预告已公开。

本作取材于国民级科幻小说《三体》，故事发生在“古筝行动”前夕，玩家将登上神秘的“审判日号”，深入 ETO 的总部，伪装身份，辨别敌友，灵活运用多种手段应对危机，完成危机四伏的营救任务。“在你上船的那一刻，人类的黄金时代已经接近尾声，未来四百年的艰难岁月即将拉开帷幕；历史与尚未成为历史的，都太过遥远，只有眼前的选择，才是你的命运。”

IT之家从 Steam 商店页面了解到，本作是一款以剧情演出与分支选择为核心的单人剧情冒险游戏。玩家将在游戏中扮演前特战队员陈安久，为了营救目标人物，需要潜入巨轮，观察场景、搜集线索、利用物品解决障碍，并在交谈与突发事件中隐藏身份、做出合理的选择与判断，最终完成任务。

游戏时长超 300 分钟，内容包含不同的剧情分支和多个结局，玩家的选择可能改变角色的命运走向，决定可能影响故事的发展脉络。

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