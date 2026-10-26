支持苹果 15W 无线闪充：安克 Air 磁吸充电宝 5000mAh 329 → 248 元直降

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作者： 一乖

安克 Air 磁吸充电宝 5000mAh 今年 6 月 1 日发售，定价为 329 元。

支持苹果 15W 磁吸快充，符合 2026 新国标测试（非新国标认证），电池温度实时可监测。

今日京东直降至 248 元近期新低，重量 118g，厚度 8.6mm：

对比 iPhone Air 专用 MagSafe 外接电池：

对比项 苹果 A3466 安克 A1115 电池规格 3149mAh / 12.26Wh 5000mAh / 19.6Wh 无线输出 脱离电源：12W 插电源：20W 15W Max 有线输出 约 7.5W 20W PD 输出 尺寸 122×71×7.5mm 102×70.6×8.6mm 重量 126g 118g 定价 799 元 329 元

另外新版小米金沙江充电宝 5000mAh 也在大促中，官方定价 299 元，今日京东 263 元。

iPhone 支持 7.5W 磁吸充电，支持 2026 新国标认证，重量 120g，厚度 6.75mm：

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该机可选星夜黑和雪域白两种配色，整体厚度 0.86cm，重量 118g，配备 17 颗磁铁（吸力 12.8N），采用 ATL 电芯，同时支持 App 远程连接查看电池状态。

IT之家附参数：

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