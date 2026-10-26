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支持苹果 15W 无线闪充：安克 Air 磁吸充电宝 5000mAh 329 → 248 元直降

2026/10/26 18:52:08 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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安克 Air 磁吸充电宝 5000mAh 今年 6 月 1 日发售，定价为 329 元

支持苹果 15W 磁吸快充，符合 2026 新国标测试（非新国标认证），电池温度实时可监测。

今日京东直降至 248 元近期新低，重量 118g，厚度 8.6mm

京东 ANKER Air 磁吸充电宝 215W 真无线 5000 毫安券后 248.2 元领 8.8 折券

对比 iPhone Air 专用 MagSafe 外接电池：

对比项苹果 A3466安克 A1115
电池规格3149mAh / 12.26Wh5000mAh / 19.6Wh
无线输出

脱离电源：12W

插电源：20W

15W Max
有线输出约 7.5W20W PD 输出
尺寸122×71×7.5mm102×70.6×8.6mm
重量126g118g
定价799 元329 元

另外新版小米金沙江充电宝 5000mAh 也在大促中，官方定价 299 元，今日京东 263 元。

iPhone 支持 7.5W 磁吸充电，支持 2026 新国标认证，重量 120g，厚度 6.75mm

京东小米金沙江充电宝 5000mAh2026 新国标认证券后 263.12 元领 8.8 折券

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该机可选星夜黑和雪域白两种配色，整体厚度 0.86cm，重量 118g，配备 17 颗磁铁（吸力 12.8N），采用 ATL 电芯，同时支持 App 远程连接查看电池状态。

IT之家附参数：

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关键词：安克Air 磁吸充电宝ATL 电芯

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