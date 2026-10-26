Anthropic 提交纳斯达克 IPO 申请，股票代码为“ANT”

IT之家 10 月 26 日消息，10 月 26 日，人工智能初创公司 Anthropic 向美国证券交易委员会提交 S-1 注册文件，计划首次公开发行 A 类普通股，并申请在纳斯达克以“ANT”为股票代码上市。本次发行规模、定价区间与上市日期暂未公布。

招股书披露，公司业绩呈现高速增长态势：2025 年营收 45.85 亿美元（IT之家注：现汇率约合 306.16 亿元人民币），净亏损 419.65 亿美元（现汇率约合 2,802.19 亿元人民币）；2026 年上半年营收飙升至 162.86 亿美元（现汇率约合 1,087.49 亿元人民币），同比暴涨 13 倍。虽然当期净亏损扩大至 807.48 亿美元（现汇率约合 5,391.9 亿元人民币），但营业亏损大幅收窄至 6.93 亿美元（现汇率约合 46.27 亿元人民币），调整后营业利润扭亏为盈至 16 亿美元（现汇率约合 106.84 亿元人民币）。公司解释，营收扩容与算力运营效率优化带动主业向好，巨额账面亏损主要来自可转换票据公允价值变动，并非实际经营支出。

此外，该公司客户规模实现跨越式扩张：截至 2026 年 6 月末，年收入 10 万美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）以上的付费客户突破 6000 家，仅一年多时间就从 400 家实现十余倍增长。Claude 系列新品持续落地，带动订阅与按量计费两项收入同步走高。

算力基建成为未来最大开支项。截至今年 6 月底，Anthropic 手握 1,124 亿美元（现汇率约合 7,505.45 亿元人民币）现金等价物与 193 亿美元（现汇率约合 1,288.75 亿元人民币）短期投资，资金储备充足。同时，公司已签下巨额长期算力租赁协议，已确定的未来最低付款额约 4,170 亿美元（现汇率约合 2.78 万亿元人民币）；待敲定条款的协议还将带来 1,250 亿 —1,500 亿美元（现汇率约合 8,346.81 亿 — 1 万亿元人民币）支出，用于采购服务器、数据中心与云资源，付款周期横跨多年。公司明确，后续仍会持续加码算力投入，依靠营收与股权融资支撑资本开支。