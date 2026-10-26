猫王音乐版权方起诉 Anthropic，指控其未经授权用 274 首歌曲训练 AI 模型

IT之家 10 月 26 日消息，猫王 · 埃尔维斯 · 普雷斯利（Elvis Presley）音乐曲库的持有方正在起诉人工智能企业 Anthropic，指控该公司未经许可使用普雷斯利的歌曲训练 AI 模型。

持有普雷斯利音乐版权与肖像权的授权机构正宗品牌集团（Authentic Brands Group），指控 Anthropic 侵犯了普雷斯利 274 首歌曲的相关权利。这份诉讼于当地时间上周五提交至法院。

尽管 AI 企业此前已经遭到美国唱片业协会以及索尼、环球、华纳唱片等唱片公司提起的版权侵权诉讼，但本案属于由艺人遗产管理方直接针对 AI 开发公司发起的首批重大法律诉讼之一。案件判决结果，有可能为 AI 企业使用现有音乐曲库划定通用判例标准。

首席代理律师理查德 · 布施（Richard Busch）在诉状中写道：“原告方提起本次诉讼，是为了维护自身专有权利。被告的整套商业模式，建立在规模空前的版权侵权行为之上。”

诉状称：“从诞生之初，Anthropic 旗下名为 Claude 的 AI 模型，就能生成互联网上各类曲库中几乎所有歌曲的侵权内容。”

诉状进一步指控，Anthropic 使用了普雷斯利的 274 首歌曲训练 AI 模型，其中包含《情不自禁爱上你》《神魂颠倒》和《少一点交谈》等曲目。原告要求每首侵权曲目赔付 15 万美元（IT之家注：现汇率约合 100.3 万元人民币），索赔总额约 4,100 万美元（现汇率约合 2.74 亿元人民币）。

诉状写道：“Anthropic 在被发现之后，才设置所谓防护机制来限制侵权音乐内容的输出，而这套防护机制效果不佳；同时该公司明知防护措施无法阻止模型继续产出侵权音乐内容。这足以证明，Anthropic 明知故犯，并且持续故意侵犯他人音乐作品版权。”

AI 音乐平台的运行逻辑，是分析海量录音作品，学习歌曲的音色、结构与表达风格，再让用户通过文字或者语音指令生成 AI 音乐。

不少音乐人多次表达担忧，害怕自己的音乐、声线在未经许可的情况下被 AI 模型取用，同时担心粗制滥造的 AI 生成音乐会取代人类创作的歌曲。

部分 AI 机器人甚至已经在音乐流媒体平台上模仿在世的真实歌手。上周，流媒体巨头 Spotify 对外公布，过去一年里，平台已经从推荐流中下架大约 5000 万首这类低质 AI 音乐。