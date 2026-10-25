IT之家 10 月 25 日消息，很多人把近期一波靠“氛围编码（vibe-coding）”完成的游戏反编译、重编译热潮，归功于 Anthropic 在 9 月 22 日发布的最新模型 Claude Opus 5.5。而现在，大量用户突然反馈：Opus 5.5 “可以逆向一切”的能力，或许已经被悄悄削弱。

先说明一点：Anthropic 并没有官宣、发布 Opus 5.5 的新版本。不过该公司在 10 月 21 日对多款 Claude 相关产品推送了一系列更新。这一时间点，正好和 Reddit r/Claude 社区里 10 月 21 日出现的那条帖子吻合，帖子称 Opus 5.5 的逆向工程能力遭到限制。

帖子里多名用户反馈，当指示 Claude Opus 5.5 去逆向任何受知识产权保护的内容时，安全护栏会在输出中途触发拦截。有一则示例中，Claude 回复称“安全校验中途终止了本次回答”，并且就算换一种措辞，也无法再生成对应的分析内容。

但帖子里也有一部分用户持不同看法。有人表示，用 Claude 做逆向工程本来就结果不稳，“分类器本身就很敏感，能不能成功全看运气”。不过持这种观点的用户属于少数。

那 Anthropic 会不会在不更新补丁说明的情况下改动模型能力？答案是：会。这家公司经常这么做，所以有不小概率，Opus 5.5 的逆向相关能力已经在没有告知用户的前提下被静默调整。

至于 Anthropic 为什么要主动调低模型能力，其实不难推测。IT之家注意到，X 平台上有用户把这次改动和一个事件挂钩：有人借助 Claude 修改三星电视常驻麦克风的固件。这未必是压垮骆驼的最后一根稻草，但一连串事件 —— 用 Claude 把游戏移植到浏览器，还有 Adobe、微软 Office 这类商业程序被人借助模型开源，这些事情很可能影响了 Anthropic 的决策。