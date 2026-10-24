瑞典政府办公厅出手，禁止办公电脑直接访问 ChatGPT、Claude

IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，据瑞典国家公共广播公司 Sveriges Radio 报道，瑞典政府办公厅将从下周一起禁止工作人员通过办公电脑直接访问 ChatGPT 和 Claude，要求员工改用微软 Copilot 等获得批准的 AI 服务。

内部资料显示，该国政府办公厅还对 Copilot 进行了审查，并进一步加强了安全防护。该机构数字化总监米卡埃尔 · 韦特克兰茨（Mikael Wettercrantz）在政府办公厅内网上指出，使用未签订协议的 AI 服务可能对信息安全造成影响。

调查发现，瑞典税务局和国家机构管理局（SiS）也已采取类似的封锁措施。瑞典强制执行局则尚未作出决定，仍在研究是否实施限制。

瑞典多家政府机构都注意到了未经规范管理的 AI 使用行为所带来的风险，并采取了其他应对措施。瑞典交通管理局就是其中之一。今年早些时候，该机构内部审计发现，员工普遍使用约 10 种 AI 服务，其中存在不少风险。

审计报告指出：“我们发现了多个使用开放式 AI 服务时出现问题的案例。问题既涉及输入信息的敏感程度，也涉及 AI 生成回答的处理方式。”

IT之家从报道中获悉，部分工作人员今后仍可通过内部自主开发的 AI 助手平台使用 ChatGPT 和 Claude。

内部资料显示，瑞典政府办公厅在经过审查后，进一步加强了已获批准的微软 Copilot 的安全防护。新闻办公室以涉及安全问题为由，拒绝披露具体采取了哪些措施。