苹果回应 iPhone Duo 内屏开裂问题：仅少量设备受影响，可申请换机

IT之家 10 月 27 日消息，iPhone Duo 上市不久，就有部分用户反馈铰链故障，导致内屏出现裂纹。苹果现已在给 MacRumors 的一份声明中回应了相关消息，称受影响的设备数量很少。

苹果回应如下：

首批用户对 iPhone Duo 的反馈整体非常好，开发者也在快速更新应用，适配这款产品独特的形态，带来了不少亮眼的成果。我们留意到有少量 iPhone Duo 设备存在内屏故障问题。如果用户遇到 iPhone Duo 屏幕相关故障，可以联系苹果官方客服 AppleCare 申请更换。

苹果没有说明裂痕产生的原因，也没有透露是否会推出修复方案。受影响的用户可以到线下门店更换新机，但由于备货有限，部分用户需要等待。

苹果表示，该问题波及范围很小。绝大多数用户不会遇到 iPhone Duo 屏幕故障，也不用担忧这个问题会随着使用慢慢出现。出现故障的设备，裂痕大多在购机后不久就会显现。

据了解，一部分网传的裂痕图片是 AI 生成的，这也加大了判断问题真实影响范围的难度。

IT之家注意到，不少出问题的 iPhone Duo，裂痕位置都集中在内屏下半区，沿着铰链分布。用户称，屏幕损坏前会有卡顿卡滞的手感，有时还会听到咔哒声响。

维修拆解网站 iFixit 拆解了 iPhone Duo，找到了几种可能造成铰链故障的原因。该网站表示，铰链这个位置汇集了多个零件，铰链内部一根本该收回的中部支撑杆可能无法正常回缩，进而造成屏幕损伤。