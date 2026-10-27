Instagram 测试 90 分钟横屏长视频，叫板 YouTube

IT之家 10 月 27 日消息，Instagram 已经联合美国部分创作者，开始测试名为 Features 的全新横版视频格式，用于平台上的长内容创作。

据《好莱坞报道》消息，这类长视频最长可达 90 分钟，主要面向喜剧博主、播客主播这类创作者。Instagram 还借鉴了 YouTube 的相关视频功能：创作者可以把播客里的短视频片段发布到 Reels，再把片段链接指向这条主 Features 视频。

至于和创作者的广告分成机制（这也是 YouTube 业务很核心的一环），Instagram 目前还没有推出类似的官方合作计划。不过产品副总裁泰莎 · 莱昂斯（Tessa Lyons）表示，创作者现有的赞助合作可以直接沿用在这种新格式里。莱昂斯提到，Instagram 正在和早期合作博主单独洽谈几项合作，包括 Skims 联合创始人埃玛 · 格雷德（Emma Grede）、体育创作者唐纳德 · 德拉海（Donald De La Haye）。Instagram 还计划帮助没有签约商务代理的中小账号对接赞助资源。

IT之家注意到，Instagram 从去年就开始布局，想要争夺 YouTube 的长视频市场份额，当时其推出了 Instagram 电视端应用，这款应用可以在亚马逊 Fire TV 设备上展示横版内容流和 Reels。之后短短几个月内，该应用在 2026 年 2 月登陆谷歌电视，接着上线三星智能电视，近期又支持了苹果电视（tvOS 26.0 及以上版本）。

Instagram 负责人亚当 · 莫塞里（Adam Mosseri）发布了一段六分钟视频介绍 Features 功能，他称自己“长期以来”都反对平台上线长内容，但看到不少朋友会在电视上一起刷 Reels 之后，想法发生了转变。莫塞里解释，团队希望给创作者“更大的空间去讲述完整故事”。

不过想要撼动 YouTube 这个行业巨头，难度很大。除了基建成本的门槛（视频业务投入高昂），YouTube 还有成熟、难以比肩的创作者合作计划 YPP，以及海量长青内容库 —— 平台每天新增近两千万条视频，观众几乎可以搜到任何想看的内容。另外，YouTube 几乎预装在市面上所有海外安卓手机、智能电视、电视盒子和游戏机上，这也是 Instagram 很难追赶的优势。