苹果 iOS 27.2 修复 163 个安全漏洞，封堵大部分 iOS 27 完美越狱漏洞

IT之家 10 月 27 日消息，苹果今天（10 月 27 日）发布 iOS 27.2 与 iPadOS 27.2 系统更新，一次性修复 163 个安全漏洞（检索 CVE 关键词，显示共有 163 个可追踪漏洞编号），涉及 Apple Intelligence、邮件隐私、浏览器内核及系统底层等关键领域。苹果建议用户尽快完成升级。

IT之家援引博文介绍，本次更新最受关注的修复，可能是允许远程攻击者访问敏感数据的 Apple Intelligence 漏洞，以及一个可能导致用户真实邮箱地址泄露的“隐藏邮件地址”功能缺陷。

此外，苹果还修复了超过 30 项 WebKit 漏洞和约 15 个内核漏洞，进一步降低网页攻击与系统级入侵风险。

值得注意的是，安全研究团队 Calif 获得 6 个 CVE 编号的漏洞披露署名。该团队曾在 iPhone Duo 发布当天完成越狱，并演示了针对 iOS 27.0.1 的“完美越狱”；其研究人员表示，越狱所利用的大部分漏洞已在 iOS 27.2 中被封堵。

苹果表示，目前没有证据显示这些漏洞已被实际恶意利用，但由于漏洞细节已经公开，未及时更新的设备仍可能面临攻击风险。

随着 AI 模型在漏洞挖掘中的作用增强，iOS 安全更新数量持续增长。本次更新中，Anthropic Research 获得 3 项修复署名，另有 4 项引用了 OpenAI。

对于尚未升级至 iOS 27 的旧设备，苹果同步发布 iOS 26.7.2，其中包含多项相同安全修复。用户可在“设置 — 通用 — 软件更新”中检查并安装。

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