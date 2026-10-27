苹果 Siri AI 即日起支持法语、日语、韩语等语言，繁体中文得等到年底前

IT之家 10 月 27 日消息，苹果今天（27 日）通过新闻稿宣布，今天发布的 27.2 版本软件更新，进一步扩大新一代 Siri AI 的使用范围，新增支持法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。

Siri AI 是全面升级的 Siri，不仅功能更强大，对话也更加自然，还能提供更个性化的服务。根据介绍，其基于 Apple 智能打造，在保护用户隐私的同时，大幅提升了 Siri 的能力。新版本能够理解用户的个人情况，从信息、邮件、照片等内容中查找所需资料，还可以执行更多系统级应用操作。借助屏幕感知能力，Siri AI 可以理解屏幕上显示的内容，回答用户的问题或完成相应操作。此外，Siri AI 还能利用广泛的知识获取“几乎任何话题”的最新信息。

新闻稿提到，苹果计划继续增加 Siri AI 支持的语言，繁体中文、挪威语、土耳其语和越南语将在年底前加入。

目前，Siri AI 测试版支持 iOS 27.2、iPadOS 27.2、macOS 27.2、watchOS 27.2 和 visionOS 27.2。IT之家提醒：用户需要使用兼容 Apple 智能的设备，并将设备语言设为 Siri AI 支持的英语、法语、日语、韩语、葡萄牙语或西班牙语。部分功能可能存在地区或语言限制。

此外，部分需要调用服务器端模型的 Apple 智能功能设有每日使用限额，包括不限于 Siri AI、智能照片编辑工具、图乐园，以及快捷指令中的 AFM 3 Cloud 模型，具体限额或因功能类型、请求复杂程度、系统负载、系统政策等因素而异。