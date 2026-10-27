惠科股份 2026Q1~Q3 归母净利润 25.9 亿元，同比 -12.63%

IT之家 10 月 27 日消息，惠科股份昨日发布 2026 年第 3 季度报告：

AI 解读

惠科股份 2026 年前三季度业绩整体符合市场预期，营业收入创同期新高但归母净利润同比下滑，经营现金流大幅改善。

公司概况与主营业务

惠科股份是全球领先的大尺寸液晶面板厂商之一，主营业务为半导体显示面板及智能显示终端的研发、制造和销售，产品涵盖 TV 面板、IT 面板及各类智慧物联终端，2026 年 6 月 26 日刚在深交所主板上市。

本次财报亮点汇总

前三季度营收稳健增长 ：实现营业收入 311.13 亿元，同比增长 6.41%；归母净利润 25.9 亿元，同比下降 12.63%；扣非归母净利润 19.89 亿元，同比下降 7.78%。

第三季度单季承压 ：单季营业收入 105.97 亿元，同比增长 3.48%；单季归母净利润 7.32 亿元，同比下降 8.76%；单季扣非归母净利润 5.75 亿元，同比下降 0.72%。

经营现金流大幅改善 ：前三季度经营活动产生的现金流量净额 75.63 亿元，同比增长 22.89%，主要系销售回款及收到税费返还同比增加所致。

毛利率小幅承压：前三季度毛利率约 19.17%，较上年同期约 20.08% 略有下降，主要受营业成本增速快于收入增速影响。

重要事项与战略布局

报告期内与杭绍临空示范区签署先进封装及测试项目合作协议，出资 40 亿元设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司。

收购控股子公司长沙惠科光电少数股东股权，交易金额 10 亿元，持股比例提升至 60.5616%；收购广西惠科智能显示少数股东股权，交易金额 1 亿元，持股比例增至 52.93%。

与绵阳市安州区合资设立绵阳惠聚高分子材料有限公司，注册资本 13.5 亿元，公司持股 60%。

审议通过 2026 年半年度利润分配方案，拟派发现金红利 6.67 亿元（含税），权益分派股权登记日为 2026 年 10 月 26 日。

资产负债与估值

截至报告期末，公司总资产 1,249.65 亿元，较上年度末增长 23.77%；归属于上市公司股东的所有者权益 355.34 亿元，较上年度末增长 41.09%，主要系本期收到募集资金及留存收益增加所致。当前市盈率约 36.36 倍，市净率 3.53 倍，总市值约 1,255.54 亿元，作为刚上市的半导体显示企业，估值反映了市场对其新型显示（Mini-LED、OLED、Oxide）布局的长期预期。