“拯救《质量效应》”请愿书签名人数突破 20 万，粉丝请求延续系列游戏生命

IT之家 10 月 27 日消息，当地时间 26 日，据外媒 VGC 报道，EA 宣布关闭 BioWare 并取消《质量效应》系列新作后，玩家发起的挽救该系列联署请愿获得超过 20 万人支持。

当地时间 22 日，EA 宣布关闭曾开发《龙腾世纪》系列的老牌工作室 BioWare，同时取消下一款《质量效应》游戏。这款新作早在 2020 年就对外公布，此后五年多来虽不断有预热消息传出，却始终缺乏实质性进展。

去年，EA 缩减了 BioWare 的开发团队，当时称人员调整针对的是参与《龙腾世纪：影障守护者》发售工作的员工。尽管 EA 即将被出售引发外界担忧，《质量效应》系列总监去年仍向粉丝保证，新作的开发工作没有停止。

随着取消新作的消息传出，Change.org 上一份挽救《质量效应》系列的请愿书获得大量支持。发起人乔 · 史密斯要求：“EA 必须采取果断行动，承诺继续开发《质量效应》系列。这意味着 EA 需要投入充足资金、安排足够人手和开发时间，维持并进一步提升该系列一贯的高水准。”

据IT之家了解，请愿书还要求，如果 EA 不愿继续开发《质量效应》，就应将该系列授权给其他工作室，《质量效应》在全球数百万玩家心中有着特殊地位。

《质量效应》拥有丰富、引人入胜的科幻世界，薛帕德指挥官带领诺曼底号上的经典船员阵容，多年来令无数玩家着迷。但近期披露的消息让该系列的前途蒙上阴影。EA 投入的开发资源不断减少，开发计划又不明确，可能让深受玩家喜爱的《质量效应》停滞不前，危及该系列留下的宝贵遗产。

EA 上周在发给员工的一封信中称，公司将继续投资体育游戏、《Apex 英雄》、《战地》系列，以及《星球大战绝地》系列新作和《漫威钢铁侠》等动作冒险游戏。