华为将韬定律思想引入基站设计，发布新一代移动通信网产品及解决方案

IT之家 10 月 27 日现场消息，华为今日在上海练秋湖研发中心举行 Decoding China 2026 活动，发布新一代移动通信网产品及解决方案。

华为公司副总裁、无线网络业务管理委员会主任方向介绍，通信方式的每次升级，都会推动社会发展质的飞跃。AI 从数字世界走向物理世界，联接规模不断扩大；智能业务也走向全终端、全业务、全场景。

方向认为，AI 业务改变了流量结构，对网络上行体验和容量提出了更高要求，网络需求从下行为主走向上下行并重。

根据梅特卡夫定律，网络价值与用户数量的平方成正比。IT之家在现场了解到，方向认为，新一代通信网的价值还需要加上一个影响因素 —— 平均联接质量，联接的价值不仅取决于联接的数量，更取决于联接的质量。

方向展示了华为的新一代移动通信网基站设备 Huawei VitaAAU，首次将 RetinaMIMO 引入 U6GHz 设备，并首次实现极简绿色架构。

IT之家注：U6GHz（Upper 6GHz）指 6GHz 上半频段，具备较大连续频宽潜力。

VitaAAU 是面向 U6GHz 频段的有源天线单元，可理解为 Sub-6GHz 频段 MetaAAU 的下一代。其核心技术 RetinaMIMO 以“百通道 × 千阵子 × 高速扫描系统”为特点，三大能力分别为 256TRx、1500+ 天线阵子（AEs）及 HBF 高速波束扫描技术，旨在更有效地管理波束和频谱资源，探索更大网络容量与更佳服务能力。

Huawei VitaAAU 目前已开启全球商用，支持大带宽构筑 10Gbps 峰值体验，已落地阿联酋、中国香港、中国澳门等。

此外，华为还将韬定律思想引入基站设计，让网络像一个小区，实现微缩系统级求解、降低求解时延，实现性能跃升。