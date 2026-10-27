看了不烧心，红果短剧宣布治理剧集核心设定、人物关系、关键桥段及剧情推进手法高度相似的“换皮”内容

IT之家 10 月 27 日消息，红果短剧官方今日发布关于持续加强低质和同质化内容治理的公告，为维护健康、多元、可持续的创作环境，平台将进一步加大对低质和同质化内容的治理力度，重点治理过度情绪渲染和对微短剧剧情结构、核心设定、关键桥段、人物关系及视听表达要素的同质化使用问题。主要包括以下三种场景：

一、 刻意渲染矛盾 为片面追逐流量，刻意渲染矛盾，放大家庭、邻里、职场等场景中的冲突分歧，剧情推进缺少合理铺垫和人物塑造，机械堆叠反转、争吵等刺激性桥段，缺少正向叙事价值。

二 、 剧情内容同质化 剧集核心设定、人物关系、关键桥段及剧情推进手法高度相似，仅靠局部细节替换制造差异；或套用固定模板，跨剧集、跨账号批量“换皮”的内容。

三、人物素材同质化在人物形象层面，批量套用同一人脸模型、五官模板，导致不同作品、不同角色在脸型、五官、妆造及整体辨识度上高度相似，出现“多人同脸”“跨剧撞脸”等问题。

IT之家从公告了解到，截至 2026 年 10 月 27 日，红果短剧已集中处置《别 ***** 女》《败 ***** 惹》《八 ****** 富》《离 *** 摊》《一 ** 起》《泼 *** 家》等存在低质和同质化问题的微短剧共 20426 部。

红果短剧官方表示，平台将持续推进短剧低质和同质化内容治理，同时也呼吁广大创作者坚持原创、避免模板化生产、尊重创作成果、提升内容品质，共同维护公平有序的创作环境，为用户提供更优质、更多元的短剧作品，推动行业健康、高质量发展。