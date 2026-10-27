国家广电总局：交互式网络电视 IPTV 应实现开机看全屏直播功能，不得播放开机广告

IT之家 10 月 27 日消息，国家广播电视总局今日发布公告，《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》（下称《规定》）已经于 2026 年 10 月 23 日国家广播电视总局局务会议审议通过，现予公布，自 2026 年 11 月 27 日起施行。

该《规定》所称交互式网络电视（英文简称 IPTV）运营服务，是指依法设立的交互式网络电视集成播控服务提供者和传输服务提供者，利用交互式网络电视专网直接或者间接向个人用户、家庭用户、集团用户等提供广播电视服务的活动。

《规定》要求交互式网络电视集成播控服务提供者在页面显著位置展示“中国 IPTV-省份”的呼号等播出标识。

IT之家注意到，《规定》提到，交互式网络电视集成播控服务提供者应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。智能电视机应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。

此外，交互式网络电视集成播控服务提供者应当向用户提供便捷设置入口，方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页。电视交互主页的页面、导航栏、状态栏、推荐位等内容应当符合国务院广播电视主管部门相关要求。

交互式网络电视集成播控服务提供者应当在交互式网络电视首页设立免费专区，对优质免费内容进行重点推荐，精简收费栏目数量，明示节目收费信息，规范应用专区运营和订购支付管理。

交互式网络电视集成播控服务提供者和传输服务提供者应当简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源。