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创维自然光壁纸电视 QX 系列发布：至高 10000 尼特峰值亮度、23040 个独立控色分区，41499 元起

2026/10/27 16:25:16 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 27 日消息，在今天的 2026 创维秋季全场景新品发布会中，创维自然光壁纸电视 QX 系列正式发布，系列产品提供 85 英寸与 100 英寸两款尺寸版本，85 英寸首发价为 41499 元，国补价为 39999 元；100 英寸首发价为 61499 元，国补价为 59999 元。

系列壁纸电视使用四面无边的外观设计，屏幕厚度为 2.7cm，官方称整体厚度与一枚立置的硬币尺寸相近。电视搭载 OD-MiniLED 背光技术，具备 23040 个独立控色分区、10000nits 的峰值亮度，色域覆盖达到 103% BT.2020。相应面板还搭载了双重 AG 防眩光和双重 LR 低反射技术，并支持 STW 广视角显示属性。

官方强调，该电视采用了屏幕与独立主机单元分离的结构，其独立主机内置了创维与哈曼联合定制调校的 6.2.2 影院级音频系统，共配备 14 个发声单元，提供 5400cc 的音腔体积和 410W 的峰值功率，支持 STO 声随画动技术。

该独立主机运行酷开 AIOS，官方称其主页 UI 支持 4K 分辨率显示，同时开机首页直接整合了电视直播界面，方便用户快速即达。其还提供 AI 智慧推荐影视、AI 陪伴等智能功能。

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关键词：自然光壁纸电视 QX 系列MiniLED创维

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