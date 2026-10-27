创维推出鸿蒙智选热泵洗烘一体机系列：13kg 洗涤 + 9kg 烘干容量、内置毫米波雷达，5399 元起

IT之家 10 月 27 日消息，在今天的 2026 创维秋季全场景新品发布会中，创维推出了鸿蒙智选热泵洗烘一体机，产品包含标准款与 Pro 款，前者定价 5399 元，后者定价为 6499 元，将于下月上市。

系列产品采用双纯平设计，操作区域配备彩屏，机身内置毫米波雷达，搭配星环灯语设计，在感知到人体靠近时面板与灯光会自动亮起，提升了日常操作与交互的便利性。

洗涤与容量规格上，系列产品提供 13kg 的洗涤容量与 9kg 的烘干容量，达到新国标双一级能效标准。机器内部搭载三变频直驱电机、DD 直驱电机与四维塔式减震系统，以保障动力传输效率与运行时的平稳度。产品搭载多维智感功能，可自动监测衣物重量、洗涤液、水位与转速，并提供“预混精华洗”与“超净循环洗”技术，以确保洗涤过程的清洁效果。

系列产品采用低阻烘道设计，通过缩短风道路径来降低能耗损耗。烘干系统支持无级变温控制，提供 38℃ 至 42℃ 的低温柔烘以减少纤维变形，以及 50℃ 至 55℃ 的混合烘干。机器配备四重除菌系统，包含 UV 光谱杀菌、Ag+ 低温杀菌、60℃ 高温除螨和 96℃ 筒自洁功能，除菌率达到 99.9% ，除螨率达到 100% 。

在智能互联规格上，该洗烘一体机支持 WIFI 与星闪技术，号称保持全时智联状态。用户可利用手机实时查看洗烘进度并接收取衣与晾衣提醒，实现家庭环境场景互联。