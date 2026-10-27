景嘉微 2026 年前三季度归母净亏损 1.85 亿元，同比由盈转亏

IT之家 10 月 27 日消息，景嘉微今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次景嘉微 2026 年前三季度业绩，全年营收进度不及机构对 2026 全年营收的一致预期进度（前三季度营收完成机构全年预测的约 56%），归母净亏损大幅超出市场预期，全年扭亏预期面临较大压力。

公司主营业务与本次财报亮点

景嘉微是国内首家成功研制国产 GPU 芯片并实现大规模工程应用的企业，核心业务涵盖高性能 GPU 芯片、信号处理、计算与存储、宽带自组网、小型雷达、电磁频谱等领域，构建了「高性能 GPU+ 端侧 AI SoC 芯片」双轮驱动的产品矩阵，核心产品包括 JM5400、JM7、JM9、JM11 系列 GPU 芯片。

营收端保持增长，但增速逐季放缓 ：2026 年前三季度实现营业收入 5.53 亿元，同比增长 11.71%；其中第三季度单季实现营业收入 2.18 亿元，同比下降 27.55%，反映单季度收入增速压力有所凸显。

盈利端承压明显，亏损同比大幅扩大 ：前三季度归母净亏损为 1.85 亿元，同比由盈转亏，变动幅度为 154.49%；扣非归母净亏损为 1.99 亿元，同比下降 130.91%。第三季度单季归母净亏损为 7664.97 万元，同比下降 608.4%；扣非归母净亏损为 8311.24 万元，同比下降 942.86%。

毛利率同比改善 ：前三季度综合毛利率约 51.76%，较上年同期的 45.73% 提升约 6.03 个百分点，主要得益于产品结构优化。

研发投入持续高增 ：前三季度研发费用达 4.41 亿元，同比增长 90.72%，是短期利润承压的核心因素之一，主要投向 JM11 系列 GPU 迭代、端侧 AI SoC 研发与生态适配。

经营现金流承压 ：前三季度经营活动现金流量净额为 -5.42 亿元，同比下降 273.04%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬支付增加。

业务拓展取得进展：JM11 系列已完成与中望 CAD、中望 3D 的全功能适配，与飞腾推出全栈国产 GPU 云桌面联合解决方案，低空智能安防系统在永州零陵机场完成现场试点部署。

未来展望与投资价值

公司当前处于产品迭代投入期，短期受大规模研发投入、存货跌价计提等因素影响利润承压，后续核心看点在于 JM11 系列 GPU 在云桌面、工业设计、政务、低空安防等场景的商业化落地节奏，以及国产 GPU 生态适配进展。当前总市值约 263 亿元，市净率约 4.01 倍，仍处于高估值区间，需持续跟踪收入放量与盈利改善的兑现进度。