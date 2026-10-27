XREAL 1 Pro+ 智能眼镜国行发售：峰值亮度提升至 1200 尼特、鼻托结构重新设计，3499 元

IT之家 10 月 27 日消息，XREAL 旗下新款 AR 眼镜 XREAL 1 Pro+ 现已在京东发售，该产品相对于上一代主要提升面板亮度，同时调整人体工程学设计，国行定价 3499 元。

XREAL 1 Pro+ 采用重新设计的鼻托结构，旨在改善眼镜与面部的贴合度，提升长时间观看时的舒适性。其搭载双 0.55 英寸索尼 Micro-OLED 面板，峰值亮度最高可达 1200 尼特，较前代产品的 700 尼特明显提升。

除了更高的峰值亮度，新品还加入 AI HDR 功能，借助 AI 技术改善画面对比度，让用户通过眼镜观看内容时获得更好的视觉体验。同时眼镜新增标准、电影和阅读三种显示模式，用户可以根据日常使用、观看影片或阅读等不同场景选择合适的显示效果。

XREAL 表示，新款眼镜还改进了内置的 Real 3D 引擎，可将普通 2D 内容转换为具有空间感的 3D 画面，处理帧率最高提升至 60 FPS。

新品的其他核心硬件变化不大，仍搭载 Xreal 自研的 X1 空间计算芯片，视场角也维持在 57 度，与上一代产品相同。

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