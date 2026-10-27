康宁 2026 财年前三季度报归母净利润 16.1 亿美元，同比增长 53%

IT之家 10 月 27 日消息，康宁今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

2026 财年前三季度康宁整体业绩超出市场机构预期，核心增长动能强劲，验证了 Springboard 计划增长加速的兑现节奏。

公司与前三季度业绩亮点

康宁是全球领先的材料科学创新企业，核心业务覆盖光通信、汽车玻璃、显示、太阳能、半导体与生命科学领域。2026 财年前三季度公司整体表现亮眼：GAAP 口径营业收入达 135.04 亿美元（现汇率约合 902.57 亿元人民币），同比增长 19%；归母净利润达 16.1 亿美元（现汇率约合 107.61 亿元人民币），同比增长 53%；GAAP 毛利率 36.8%，较去年同期提升；经营活动现金流达 31.4 亿美元（现汇率约合 209.87 亿元人民币），调整后自由现金流达 22.72 亿美元（现汇率约合 151.85 亿元人民币），现金流表现强劲，同时保持超十亿美元的资本开支投入扩产，匹配下游 AI 基础设施带来的需求增长。

第三财季业绩亮点

GAAP 口径净销售额 48.55 亿美元（现汇率约合 324.5 亿元人民币），同比增长 18%；GAAP 归母净利润 6.8 亿美元（现汇率约合 45.45 亿元人民币），同比增长 58%；GAAP 基本每股收益 0.79 美元（现汇率约合 5.3 元人民币），稀释每股收益 0.78 美元（现汇率约合 5.2 元人民币），同比大幅超市场预期。

GAAP 毛利率 37.3%，较去年同期小幅提升；GAAP 经营活动现金流 10.61 亿美元（现汇率约合 70.91 亿元人民币），调整后自由现金流 6.61 亿美元（现汇率约合 44.18 亿元人民币），盈利质量扎实。

核心业务板块增长分化：光通信板块销售额 23.79 亿美元（现汇率约合 159.01 亿元人民币），同比增长 44%，净收入 5.32 亿美元（现汇率约合 35.56 亿元人民币），同比大幅增长 80%，成为核心增长引擎；企业网络业务同比增长 84%，生成式 AI 相关产品销售额同比翻倍；太阳能板块销售额 4.36 亿美元（现汇率约合 29.14 亿元人民币），同比增长 37%，生产爬坡中暂处小幅亏损；玻璃创新板块受存储价格下行影响，销售额同比下降 3%；汽车板块销售额同比微增 4%，整体保持稳定。

下季度展望与投资价值

公司预计 2026 财年第四财季核心销售额同比增长约 19%，区间为 52 亿美元至 53 亿美元（现汇率约合 347.56 亿元至 354.24 亿元人民币）；核心每股收益同比增长约 36%，区间为 0.96 美元至 1 美元（现汇率约合 6.4 元至 6.7 元人民币）。公司在第三财季已签署四笔长期数十亿美元级客户协议（含 Verizon、AT&T），为 Springboard 长期增长计划托底。当前公司估值相对行业存在一定折价，在 AI 基础设施光通信需求持续爆发、长期订单能见度高的背景下，具备较强的长期配置价值，同时需关注消费电子需求疲软、太阳能业务爬坡不及预期等潜在风险。