抖音集团副总裁李亮：腾讯短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果

IT之家 10 月 27 日消息，今晚，抖音集团副总裁李亮发文称，互联网产品中，只有即时通讯因为有关系链这个护城河，市场格局相对稳定。短剧、短视频这类产品属于充分竞争行业，市场竞争激烈，市场格局变动快，没有哪家公司能稳居市场第一，真实情况是，腾讯公司短剧、短视频增长速度，远远超过抖音和红果，而且在互联网应用中，即时通讯，游戏、电商、音乐都占据用户非常多的“时间”。

李亮在文中提到，随着红果短剧内容质量不断提升，越来越受到用户喜爱。他们也同时发现，不断有关于红果短剧的不实信息传出，这些信息甚至影响到一些有权威的专家学者，一位其非常尊重的学者居然提出“中国互联网的字节时间”，这个定性极不严谨，纯属瞎扯！互联网竞争激烈，没有哪家公司成为“中国互联网的 xx 时间”。

IT之家注意到，红果短剧官方账号今日早些时候发布声明，否认了网络上流传的“年化收入逼近 400 亿元”“今年营收达 420 亿至 450 亿元”等说法。

红果短剧官方声明称，经核实上述收入数据不实，网传内容中标注的“机构数据”“行业数据”“专家预计”均非官方信息，据此展开的比较、推算和延伸解读也没有事实依据。红果短剧同时表示，公司大部分收入持续用于内容创作者分账、版权保底和优质内容扶持。