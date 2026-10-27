消息称上汽奥迪暂未停产四环标油车，对售出车型终身兜底

IT之家 10 月 27 日消息，10 月 26 日，奥迪中国宣布已分别与合作伙伴签署战略协议，四环标和字母标正式“分家”，引发外界关注。

据蓝鲸新闻今日报道，知情人士透露，上汽奥迪旗下仍有 Q6、A7L、A5L Sportback 三款四环标油车在售，且均暂未停产。但新的四环品牌产品，未来上汽奥迪将不再销售。至于售后，该知情人士透露，上汽奥迪将对售出的四环车型终身兜底，但后续消费者也可根据自己的意愿去一汽奥迪修。

另有知情人士向记者透露，上汽奥迪的 A5L Sportback 后续移交一汽奥迪销售已差不多定下来，但预计什么时间点现在还没有最终确定。“很多细节都还在谈，包括哪个车型纳入一汽奥迪生产，哪个车型先放上汽奥迪那儿生产，然后一汽奥迪销售，这些信息时间节点都在谈。”

其也向记者证实，目前售后确实也是南北奥迪在谈的方向，包括上汽奥迪四环标车型售后何时接入一汽奥迪，“以 A5L Sportback 为例，目前售后有些备件是这款车独有的，那这些备件信息，包括用户信息等，后续都要接入一汽奥迪系统，不过这些对接和协同还在谈细节。”

据IT之家此前报道，奥迪中国 10 月 26 日宣布，奥迪分别与合作伙伴签署了战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI (奥迪字母标) 品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。

根据此前公告，在四环品牌方面，奥迪和中国一汽将持续强化多元且均衡的豪华产品矩阵，涵盖豪华新能源车型以及下一代智能燃油车型，其中包括奥迪 A6L e-tron、Q6L e-tron 以及全新奥迪 A5L、A6L 等。

奥迪和上汽集团将进一步深化 AUDI (奥迪字母标) 品牌的发展，致力引领中国豪华智能网联新能源汽车市场。继 2025 年奥迪 E5 Sportback 成功推出后，首款 SUV 奥迪 E7X 已于今年 5 月上市，并取得亮眼的市场关注和用户反响。随着专属 AUDI (奥迪字母标) 品牌的奥迪创新技术中心在上海的正式落成。

此外，各项客户服务、售后保障及经销商业务均将继续平稳有序开展。上汽奥迪在 2027 年底前仍可正常销售四环产品。上汽奥迪旗下四环品牌产品以及全新 AUDI (奥迪字母标) 品牌产品的售后服务，均将保持平稳运营。