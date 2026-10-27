ATK RS8 Air / Neo 电竞键盘发布：87 配列，到手价 299 元起

IT之家 10 月 27 日消息，ATK RS8 Air、RS8 Neo 系列 87 配列高性能电竞键盘今日发布，已开启定金预定，RS8 Air 到手价 349 元起，RS8 Neo 到手价 299 元起，11 月 3 日 21 点尾款支付。

IT之家从官方介绍获悉，该系列产品以 87 大配列带来完整 F 区与全功能按键，兼顾办公码字的便捷需求与电竞对局的操作自由度，拓展更多使用场景。外观搭载正面顶雾 PC 键帽，搭配侧边机甲翼镜结构。两款机型均采用五层满配填充 +GASKET 结构。

RS8Air 搭载第三代烈风 Ultra 磁轴方案，全链路延迟低至 0.28ms，支持 0.001mmRT 精度。机身配备模式切换拨杆，一键快速切换多组板载预设。

RS8Neo 采用 2.4G / 有线双 8K 机械方案，保留经典机械轴体扎实敲击手感，原生支持 SOCD、MT 等电竞高级键设置。三模连接架构，无线低延迟稳定输出。

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