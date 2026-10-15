ATK N9 V2 头戴式无线耳机上市：53mm 单元 + 全向麦克风，首发价 149~219 元

IT之家 10 月 15 日消息，ATK 即将于今晚发售烈风海王星 N9 V2 系列游戏耳机。其采用头戴式设计，配备 53mm 驱动单元、AI 降噪全向麦克风，支持四模连接。

N9 V2 系列单向连接延迟 10ms，内置 130hr 续航 1500mAh 电池。其具备支持可视化调节的虚拟 7.1 声道，拥有麦克风监听、耳返、电量显示、可板载 EQ 调节、预设音效、人声清晰度调整等功能。

该系列耳机分为 Pro / Ultra / Ultimate 三个等级，首发价分别为 149 / 189 / 219 元，具体区别如下：



Pro Ultra Ultimate 发声单元 PET 振膜动圈 镀钛振膜动圈 频响范围 20~20000Hz 10~40000Hz 认证 / Hi·Res AUDIO 音量调节 按键 电位器旋钮 耳罩 蛋白皮 惰性记忆棉蛋白皮 侧盖 荔枝纹 ABS 金属格栅 质量 ~270g ~283g

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