纯电需求不及预期，通用调转方向发力混动车型

IT之家 10 月 28 日消息，通用汽车计划向兰辛德尔塔镇总装工厂投入资金，用于未来生产混动汽车，这是这家美国车企为迎合不断变化的消费者偏好、夺回市场份额采取的最新举措。

该公司于当地时间周二表示，计划在未来数年内向整个兰辛地区投入超过 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 133.68 亿元人民币），其中包含 12.5 亿美元（现汇率约合 83.55 亿元人民币），用于对这座总装工厂进行改造，为“新车生产”做好准备。

通用汽车称，正在和美国能源部协商调整此前获批的本土制造转型补贴，将这笔资金调配至兰辛工厂的混动车型生产项目。在拜登政府时期，通用汽车曾获得 5 亿美元（现汇率约合 33.42 亿元人民币）补贴，原本用于改造兰辛另一座工厂，生产各类电动车型，涵盖混动、纯电、插电混动以及氢燃料电池汽车。通用汽车表示，这笔补贴资金始终没有发放到位。

目前，兰辛德尔塔镇工厂负责生产燃油版别克昂科旗（Buick Enclave）、雪佛兰探际者（Chevrolet Traverse）以及 GMC 阿卡迪亚（GMC Acadia），该工厂在 2025 年创下 29.1 万辆的产量纪录。

通用汽车没有公布混动车型投产和上市的具体时间。不过知情人士向 TechCrunch 透露，混动车型会覆盖多个品牌，而不是仅推出单一车系。路透社援引匿名消息源的报道称，公司计划在这座工厂生产雪佛兰探际者、别克昂科旗和 GMC 阿卡迪亚的混动版本。

混动车型的热度持续走高，油价上涨是其中一个原因。如今消费者的选择也比以往更加丰富，多数车企都推出了多款混动和插电混动车型。丰田是美国混动汽车销量龙头，本田紧随其后。过去两年，福特在混动市场拿下了可观份额，2025 年混动车型销量约 22.8 万辆。

但通用汽车在混动布局上起步偏慢。直到不久前，该公司唯一一款混动车型还是雪佛兰科尔维特 E-Ray（Chevrolet Corvette E-Ray），这款车作为 2024 款车型上市，去年销量为 2444 辆。E-Ray 现已停产；通用汽车在今年 3 月开始交付混动版科尔维特 ZR1X，明年还会推出混动版科尔维特 Grand Sport X。

通用汽车此前放弃了混动路线，全力押注纯电车型。这家车企投入数十亿美元，打算把燃油车产品矩阵全面转向纯电。特朗普政府上台后，美国联邦电动车税收抵免政策终止，加上市场需求不及预期，通用汽车调整了这套战略。通用汽车并没有彻底放弃电动车业务，只是电动车销量同比出现下滑。公司旗下各品牌仍有多款纯电车型在售，包括雪佛兰探界者 EV（Chevrolet Equinox EV）、开拓者 EV（Chevrolet Blazer EV）以及凯迪拉克凯雷德 IQ（Cadillac Escalade IQ）。

通用汽车在周二表示，会在临近上市节点时，公布混动车型生产计划的详细信息。