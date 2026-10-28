英伟达投资印度初创公司 Simplismart，助力企业用更少 GPU 运行 AI 模型

IT之家 10 月 28 日消息，随着人工智能热潮持续挤占计算资源，英伟达（Nvidia）参与了印度初创公司 Simplismart 的 1,400 万美元（IT之家注：现汇率约合 9,357.3 万元人民币）融资。本轮投资瞄准的是一类能够提高 AI 模型运行效率的软件，这类软件在某些情况下可以帮助企业减少 GPU 的使用量。

本轮融资为 B 轮融资，全部为新增股权融资。除英伟达外，Accel、Shastra VC 和 Micromax 也参与了投资，达拉斯风险投资公司（Dallas Venture Capital）领投。交易完成后，这家成立仅四年的初创公司估值约为 1 亿美元（现汇率约合 6.68 亿元人民币），其中包含本轮融资资金。

如今，各家企业正投入大量资金购买 GPU，以支持 AI 应用运行。但要让这些模型在大规模部署时兼顾稳定性和经济性，仍然面临不小的挑战。不同工作负载对运行速度、成本和性能的要求各不相同。为了满足业务需求，企业在部署和运营 AI 模型时，往往还需要进行复杂的参数调整。

Simplismart 表示，其软件能够自动完成其中大量工作，根据模型的实际需求调整其在现有计算基础设施上的运行方式，而不必让客户自行管理这些复杂配置。

Simplismart 联合创始人兼首席执行官阿姆里坦舒 · 贾恩（Amritanshu Jain，文中上方配图左侧人物）在接受采访时表示：“实际上，没有人真正需要推理速度最快或成本最低的方案。”他解释称，企业真正需要的是一种适合自身具体应用场景的方案，让 AI 模型在合理的速度和成本范围内运行。

Simplismart 的软件位于 AI 模型与底层计算基础设施之间，通过调整模型的部署和管理方式，满足客户的具体需求。该公司表示，其软件能够优化模型响应速度、请求处理量以及计算资源消耗等指标，帮助企业更充分地利用现有 GPU 资源。

这家总部位于印度班加罗尔的初创公司，为企业提供了多种部署和运行 AI 模型的方式：既可以通过 Simplismart 自有平台运行，也可以直接使用客户现有的云基础设施或本地部署环境。

此外，该公司还提供模型微调工具，能够根据需求变化自动扩缩计算资源，并监控模型运行表现。云服务提供商也可以利用 Simplismart 的软件，在 GPU 基础设施上构建和运营自己的 AI 推理服务。

Simplismart 表示，其软件帮助 AI 视频生成平台 InVideo 将 GPU 服务成本降低了 56%。该公司还与 AI 视频企业 HeyGen、Higgsfield 以及企业级 AI 初创公司 Ema 等开展合作。此外，印度云服务提供商 Yotta 也在其 Shakti Studio 平台中使用 Simplismart 的技术，为无服务器 AI 推理服务提供支持。

贾恩向 TechCrunch 透露，过去六个月，Simplismart 的年化收入运行率增长了 14 倍，达到八位数规模。不过，该指标是根据近期客户的实际使用情况推算得出，而不是基于已签约的经常性收入，同时不包括转付给基础设施提供商的收入。公司没有披露具体金额。

贾恩表示，尽管 Simplismart 在印度拥有更多客户，但其收入超过一半来自美国市场。

在投资 Simplismart 的同时，英伟达也在与该公司开展技术集成合作，其中包括围绕英伟达的 Dynamo 推理软件进行整合。贾恩向 TechCrunch 表示，双方合作涉及 Simplismart 的工程师和英伟达的解决方案架构师。英伟达还帮助 Simplismart 对接潜在客户和合作伙伴。

值得注意的是，这笔投资看似存在一个矛盾：作为 AI 芯片领域的主导供应商，英伟达正在支持一种能够帮助企业减少部分 GPU 使用量的软件。

对此，贾恩认为，提高 AI 推理效率最终也可能使英伟达受益。原因在于，更高效的推理能力可以提升其硬件对客户的吸引力，并推动更多 AI 应用落地，从而扩大整体市场需求。

Simplismart 所处的 AI 推理软件市场正变得日益拥挤。其竞争对手不仅包括英伟达自身提供的解决方案，还包括亚马逊云科技（Amazon Web Services）、谷歌云（Google Cloud）和微软 Azure 等大型云服务商及超大规模云计算企业。

随着 AI 应用需求不断增长，企业也越来越希望提高昂贵 GPU 资源的利用率。越来越多的初创公司因此开始开发相关工具，试图让 AI 模型运行得更快、成本更低。

贾恩表示：“当客户对服务级别协议（SLA）和总体拥有成本（TCO）有更严格的要求时，我们往往更有优势。”这意味着客户既要求系统达到严格的性能标准，又需要控制整体成本。

他指出，与一些竞争对手提供预设的高速推理或低成本推理方案不同，Simplismart 的目标是根据每位客户的具体需求，找到速度、成本和性能之间更合适的平衡点。

Simplismart 于 2022 年成立，由前甲骨文（Oracle）工程师贾恩和前谷歌（Google）工程师德万什 · 加塔克（Devansh Ghatak，文中上方右侧人物）共同创办。两人在印度比尔拉理工学院（BITS Pilani）求学期间相识，随后凭借构建和部署机器学习系统的经验创立了这家公司。

贾恩表示，目前 Simplismart 拥有 58 名员工。

对于本轮融资所得资金的用途，Simplismart 计划进一步拓展美国市场、扩大团队规模，并持续投入 AI 推理软件的研发。贾恩告诉 TechCrunch，美国仍是公司的关键市场，Simplismart 希望以现有客户群为基础，进一步扩大在当地的业务。

此次融资消息发布前，印度英文媒体《经济时报》（The Economic Times）曾报道称，Simplismart 正洽谈筹集 4,000 万至 5,000 万美元（现汇率约合 2.67 亿至 3.34 亿元人民币），目标估值为 3 亿至 4 亿美元（现汇率约合 20.05 亿至 26.74 亿元人民币）。

对于这一报道，贾恩拒绝置评，并表示公司目前并未积极寻求新一轮融资。他还强调，本轮 B 轮融资已经完成，不会再追加融资规模。