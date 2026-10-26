IPO 文件阐述 Anthropic 的野心：AI 有望解决过去几代人未能攻克的难题

IT之家 10 月 26 日消息，Anthropic 已向美国证券交易委员会（SEC）提交 S-1 注册文件，为纳斯达克上市做准备。这家 AI 公司早在今年 6 月就秘密递交了上市申请，此次公开的文件披露了更多细节。

据文件所述，Anthropic 今年上半年营收 163 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,088.42 亿元人民币），净亏损达 807 亿美元（现汇率约合 5,388.7 亿元人民币）。《华尔街日报》此前曾根据泄露文件描述过这一情况，其中大部分亏损来自与公司融资票据相关的会计费用。

该文件还列出了 Anthropic 为获取 AI 算力而签订的数十亿美元协议。待所有计划中的算力全部交付后，Anthropic 每月将向 SpaceX 支付约 31 亿美元（现汇率约合 207 亿元人民币），以使用英伟达 GPU；截至 2029 年，相关支出总额最高可达 1,205 亿美元（现汇率约合 8,046.32 亿元人民币）。

值得注意的是，Anthropic 还在文件中写道：“我们认为 AI 是人类历史上，影响最为深远的技术之一。如果它得到妥善管理，有望加速科学创新、大幅提高经济增速、让治愈重大疾病成为可能，并解决从前几代人未能攻克的难题。”

Anthropic 的目标是实现上述收益的同时，防范 AI 这项强大技术带来的风险。AI 相关事故可能造成“灾难性”后果，甚至整个保险行业都可能无法承担此类风险。