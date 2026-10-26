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IPO 文件阐述 Anthropic 的野心：AI 有望解决过去几代人未能攻克的难题

2026/10/26 22:19:11 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 26 日消息，Anthropic 已向美国证券交易委员会（SEC）提交 S-1 注册文件，为纳斯达克上市做准备。这家 AI 公司早在今年 6 月就秘密递交了上市申请，此次公开的文件披露了更多细节。

据文件所述，Anthropic 今年上半年营收 163 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,088.42 亿元人民币），净亏损达 807 亿美元（现汇率约合 5,388.7 亿元人民币）。《华尔街日报》此前曾根据泄露文件描述过这一情况，其中大部分亏损来自与公司融资票据相关的会计费用。

该文件还列出了 Anthropic 为获取 AI 算力而签订的数十亿美元协议。待所有计划中的算力全部交付后，Anthropic 每月将向 SpaceX 支付约 31 亿美元（现汇率约合 207 亿元人民币），以使用英伟达 GPU；截至 2029 年，相关支出总额最高可达 1,205 亿美元（现汇率约合 8,046.32 亿元人民币）

值得注意的是，Anthropic 还在文件中写道：“我们认为 AI 是人类历史上，影响最为深远的技术之一。如果它得到妥善管理，有望加速科学创新、大幅提高经济增速让治愈重大疾病成为可能并解决从前几代人未能攻克的难题。”

Anthropic 的目标是实现上述收益的同时，防范 AI 这项强大技术带来的风险。AI 相关事故可能造成“灾难性”后果，甚至整个保险行业都可能无法承担此类风险。

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关键词：AnthropicAI英伟达IPO

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