微软 Surface Duo 2 变“苹果 iPhone Duo”：铺路原生运行 iOS 26，双屏触控已可用

IT之家 10 月 28 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 27 日）发布博文，分享了来自开发者 @none24smu 的更多图片，展示了微软 Surface Duo 2 手机成功运行 iOS 26 系统。

iOS 26 已在微软 Surface Duo 2 上原生运行。

微软 Surface Duo 2 是微软于 2021 年推出的双屏安卓手机，也是 Surface Duo 系列的第二代、也是最后一款产品。它采用两块 5.8 英寸 OLED 屏幕通过铰链相连，展开后形成约 8.3 英寸的“双屏平板”体验。

需要注意的是，本次并非通过模拟器实现，开发者在 Surface Duo 上原生运行苹果 iOS 26 系统，而且在今天（10 月 28 日）发布的推文中，还表示正适配 iOS 27 系统。

在实现方式上，开发者利用苹果开源的 XNU 内核和自定义 UEFI 加载器完成移植，并将该设备识别为“iPhone 17 Pro Max”。

开发者需要从源代码编译 XNU 内核，为高通处理器编写驱动，并构建 Metal 图形 API 到 Vulkan 的转换层，让 Surface Duo 2 的 Adreno 660 GPU 能运行 iOS 图形指令。

Surface Duo 2 两块屏幕上的 iOS 26 语言选择器，并叠加显示启动日志。

iOS 在安卓手机上启动。

由于骁龙 888 不支持苹果的指针认证机制，开发者还移除了约 2,960 万个指针签名，并将部分 arm64e 代码改写为 arm64。IT之家附上相关图片如下：

开发者写道：“两个显示器都以 37fps 的帧率运行 —— 以前是 3-10fps”，紧接着又写道：“触摸功能正常了！”，这简直太棒了。

在该开发者分享的图片中，Surface Duo 移植 iOS 26 系统后，在设置应用中的“关于本机”页面显示系统版本为 iOS 26.5.2，型号为“iPhone 17 Pro Max”，内存容量为 5GB，序列号、Wi-Fi 地址和蓝牙信息均显示为“N/A”。

Surface Duo 2 上的 iOS 26.5.2 在“设置”中显示为 iPhone 17 Pro Max。

据报道，移植版 iOS 26.5.2 已能同时点亮 Surface Duo 2 的两块屏幕，触控功能也可正常使用。系统将双屏视为一个整体画布，“设置”等应用可跨屏显示，并呈现 iOS 26 的液态玻璃界面效果。

iOS 26 设置界面采用液态玻璃技术，横跨 Surface Duo 2 的两块屏幕。

不过，该项目仍处于早期研究阶段：壁纸显示异常、Wi‑Fi 和蓝牙信息为空，部分界面还存在图形错误；电话应用的数字键盘也会被机身铰链遮挡。

在运行于 Surface Duo 2 上的 iOS 26 中设置壁纸。

iOS 26 手机键盘的中间一列被 Surface Duo 2 的铰链遮挡住了。

Surface Duo 2 上的 iOS 通话屏幕。

Surface Duo 2 上的 iOS 26 通讯录屏幕仍然存在图形错误。

微软已于 2024 年 10 月停止支持 Surface Duo 2，但这一移植项目让这款被放弃的设备重新获得关注。开发者表示，项目耗时约两个月，过程中也借助 AI 工具理解 XNU 内核的部分机制。下一步，他计划让 Surface Pen 模拟 Apple Pencil，并尝试移植 iOS 27。

他计划让 Surface Pen 模拟 Apple Pencil，并尝试移植 iOS 27。

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