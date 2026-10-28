韩国拟处罚谷歌、苹果强制应用内支付行为，合计罚款 637 亿韩元

IT之家 10 月 28 日消息，据韩媒 Korea Joongang Daily 今天报道，韩国广播媒体通信委员会（KMCC）计划对谷歌和苹果合计罚款 637 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 3.21 亿元人民币），理由是两家公司强迫开发者使用其应用内支付系统。

据多名消息人士透露，韩国广播媒体通信委员会今日召开全体会议，批准相关整改命令，并以违反《电信事业法》为由，对谷歌罚款 429 亿韩元（现汇率约合 2.16 亿元人民币），对苹果罚款 208 亿韩元（现汇率约合 1.05 亿元人民币）。一名官员对此表示：“各方没有分歧。”

IT之家了解到，此处的应用内支付是指开发者必须通过苹果或谷歌的自有支付系统完成 App 内购，而非使用开发者自行运营的支付系统。

根据开发者的收入情况，两家公司向开发者收取的佣金最高可达 30%。这引发了开发者不满，他们认为相关费用过高。

2021 年韩国修订《电信事业法》，成为全球首个立法禁止强制使用应用内支付系统的国家。根据法律，监管机构可对违规的应用商店运营商，最高处以相关收入 3% 的罚款。

该法律修订后，谷歌修改了相关政策，允许开发者接入第三方内购系统。然而批评人士认为，该调整在实际应用中并没有带来多少帮助，因为开发者即使使用外部支付系统，仍然需要承担额外成本，包括向韩国本土支付网关服务商支付的费用。

2023 年 10 月，韩国广播通信委员会（KCC，即 KMCC 的前身）宣布，将依据法律对谷歌罚款 420 亿韩元（现汇率约合 2.12 亿元人民币）、对苹果罚款 210 亿韩元（现汇率约合 1.06 亿元人民币）。该委员会还传唤了两家公司总部的代表，听取他们的意见。