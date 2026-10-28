集邦咨询预测：2026 年全球折叠手机出货量微增 0.5%，苹果 iPhone Duo 约 24.8% 市占率

IT之家 10 月 28 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告，该机构估计 2026 年全球折叠手机出货量将微幅成长 0.5%；其中，苹果首款折叠 iPhone 出货量约 500 万部，上市第一年即占据约 24.8% 市占率。在整体市场规模接近持平的情况下，苹果的加入将加速品牌市占重新分配。

报告称，苹果首款折叠机 iPhone Duo 开放预购不到一周，官网已显示部分订单的交期将推迟至 2027 年 1 月。TrendForce 集邦咨询表示，首波使用者反馈视角多元。折叠机展开后的分割操作与屏幕观感体验获得肯定，然而应用程序（App）黑边情况、按键配置及指纹解锁则增加适应成本。屏幕损坏回报与高额维修报价，更将市场焦点导向可靠性与持有成本。对高价定位的 Duo 而言，消费者评价的核心，在于新增的显示空间能否带来足以支撑售价的完整体验。

Duo 的一项特点是折痕可见度低，TrendForce 集邦咨询分析，由盖板、光学胶、显示与封装等多层材料构成的 OLED 屏幕，弯折时各层承受不同拉伸、压缩与剪切应力，必须通过弯折曲率、材料厚度与模量配置，以及胶层允许的适当滑移，降低功能层应变并改善展开后的恢复能力。屏幕表面的纳米纹理则分散反射光，降低折叠区反光带的辨识度，两者分别从结构变形、光学观感改善折痕区的亮度均匀性。

水滴型铰链则承担其中最关键的动态控制：展开时托住屏幕，维持平整与触控支撑；闭合时让出空间，供面板依设计曲率收纳。若中央支撑退让不足，便会在局部形成额外接触与应力集中，这也是近期针对 Duo 屏幕结构的拆解分析后提出的推论。苹果已针对少量内屏幕异常设备提供换机，从工程改善的角度来看，后续重点预计将落在铰链行程、支撑高度、贴合精度与组装公差的协同控制。

另一方面，Duo 将较大的显示空间收进便携式机身，让文件阅读、AI 摘要与内容编辑得以并行。要将新增面积转化为操作效率，App 必须随开阖动态调整布局，并延续阅读位置、输入内容与工作状态。目前部分 App 仍有黑边与空间利用不足的问题，显示软件适配尚未充分发挥硬件优势。同时，大屏幕也提高能耗管理的要求：降低刷新率虽可节省部分驱动功耗，但 OLED 的发光耗电仍受亮度、面积与内容影响，即便是静态的白底文件，也持续消耗电力。因此，需结合高效率发光材料、光学结构优化与自适应驱动，才能兼顾大屏多任务、AI 运算与续航表现。

IT之家注意到，该机构表示，苹果的最大优势在于整合芯片、系统与开发者生态的能力，未来随着 App 适配与硬件可靠性提升，Duo 可望持续扩大折叠屏的应用价值，带动折叠手机从外型创新，走向以多任务处理效率为核心的产品竞争。

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