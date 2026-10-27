苹果首款折叠 iPhone Duo 确认缺失 FaceTime“眼神交流”功能

IT之家 10 月 27 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 26 日）发布博文，指出在苹果首款折叠 iPhone Duo 机型上，其 FaceTime 设置中缺少“眼神交流”（Eye Contact）选项，用户在视频通话时无法获得该功能带来的视线校正效果。

图源：苹果

IT之家援引博文介绍，“眼神交流”功能最早随 iOS 14 推出，主要针对视频通话场景，依靠机器学习调整用户眼部画面，让对方感觉用户正注视摄像头。

该功能此前已广泛覆盖多款 iPhone，包括 iPhone SE 机型（采用 Touch ID 指纹识别认证、没有面容 ID）。

该媒体最新确认 iPhone Duo 不提供该设置。最初由论坛用户 TwoBytes 发现，在 FaceTime 通话中感觉自己的眼神“有些不对劲”，随后发现设置菜单中并无相关控制选项。

报道分析认为，问题未必源于 iPhone Duo 缺少 Face ID 或 TrueDepth 摄像头，因为 iPhone SE 同样没有这些硬件却支持该功能。

iPhone 18 Pro（左）与 iPhone Duo 的眼神交流设置

更可能的原因在于 Duo 内屏的屏下摄像头位置：摄像头位于屏幕右侧，偏离了通话对象面部通常显示的屏幕中央区域。相比普通 iPhone 摄像头与视线之间较小的垂直偏移，Duo 需要校正的横向偏移更大，技术实现难度更高。

此外，折叠形态也让问题更复杂。摄像头相对于用户视线的位置，会随所用屏幕及设备折叠状态而变化，其中一个佐证是苹果已限制另一项基于注视的辅助功能“眼动追踪”，仅在 Duo 完全展开时可用。

MacRumors 表示已就此事联系苹果，寻求技术层面的解释；截至发稿，苹果尚未公开说明该功能缺失的具体原因，也未透露是否会在后续系统更新中补齐。