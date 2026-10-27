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苹果详解 iPhone Duo 手写笔支持：仅支持 Apple Pencil（USB-C），需使用线缆连接配对

2026/10/27 14:43:52 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 愚公骑马 的线索投递！

IT之家 10 月 27 日消息，苹果今天推送了 iOS 27.2 正式版，为旗下首款折叠屏手机 iPhone Duo 带来了 Apple Pencil 手写笔支持，目前苹果已发布文档，对相应文档进行介绍。

苹果表示，iPhone Duo 仅可搭配单独销售的 Apple Pencil (USB-C) 使用。其他 Apple Pencil 型号不兼容 iPhone Duo，用户需要使用 USB-C 充电线连接 iPhone Duo 以配对设备：

  • 配对 Apple Pencil：轻点“轻点以连接”。配对 Apple Pencil 后，你可以将它与 USB-C 充电线断开连接。Apple Pencil 会保持配对状态，直至你重启 iPhone Duo、关闭蓝牙或者将 Apple Pencil 与其他设备配对。若要再次使用，请重复这些步骤进行配对。

  • 为 Apple Pencil 充电：Apple Pencil 会在插入 iPhone Duo 时充电。

苹果表示，用户可以在“备忘录”、“无边记”和提供“标记”功能的其他 App（如“照片”）中用 Apple Pencil 绘制。绘制或速绘时，倾斜 Apple Pencil 可添加阴影或更改线条粗细（具体取决于绘图工具）。

此外，用户可以在系统“电池”小组件查询 Apple Pencil 电量，并在设置“Apple Pencil”选项卡中管理 Apple Pencil。

IT之家注意到，此前有消息称苹果实际上为 iPhone Duo 打造了一把专属短款 Apple Pencil，相应产品支持吸附在 iPhone Duo 上，但苹果最终砍掉了这款产品。

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