宇树将与红杉中国成立“杉宇 · 创计划”，专注于投资具身智能等领域早期创业项目

IT之家 10 月 28 日消息，今日，宇树科技联合红杉中国宣布，共同成立“杉宇 · 创计划”。宇树科技称，该计划专注于发掘和投资具身智能、机器人应用及其上下游关键技术、其他前沿硬科技等领域的早期创业项目，致力于成为创始人的“创业合伙人”，共同探索技术策源到产品应用的无限可能。

据介绍，“杉宇 · 创计划”可以将宇树科技的工程能力与红杉中国的投资能力强强结合，系统贯彻“工程师 + 投资人”的投资方法论，为有前景的早期创业者打造从技术研发、产品应用到融资壮大的新型创业加速模式。

杉宇 · 创计划将秉承“懂技术和产业、发现早、决策快、看重人、不添乱”的核心策略，为具身智能、机器人等前沿硬科技领域的有潜力的早期创业者，特别是年轻团队提供行业稀缺的、高质量的产业和资金资源，支持他们以一个 idea、一段代码、一个原型机为起点，逐步打造出可规模化的产品，并积极参与全球市场竞争。

懂技术和产业：宇树深耕具身智能和机器人应用行业，可以提供最前沿的产业视角，帮助创业公司少走弯路，避免陷入“实验可行、量产和市场不可行”。

发现早：聚焦早期，而且有能力帮助公司“从零到一”实现启动，围绕“一个 idea”进行共创。

决策快：沿袭红杉中国的高效决策机制，进一步简化投资流程，不让创业者的热情在等待中冷却。

看重人：重点关注那些敏锐洞察、勇于打破常规、极度渴望成就一番事业的年轻创业者。

不添乱：保持高信任、低摩擦的沟通方式，给方法、给资源、给建议，做好副驾驶，不抢方向盘。

IT之家注意到，宇树科技创始人兼 CEO 王兴兴表示：“从 2019 年至今，红杉一直是宇树发展过程中最早和最重要的支持者之一，杉宇 · 创计划的设立是双方在高度互信基础上的深度合作和自然延伸。我们用‘工程师’和‘ 投资人’的双重视角和协作方式，去发现更多潜在的高质量创业者，帮助年轻团队少走弯路、更快找到产品和市场的匹配、更早转动增长飞轮 —— 这也是杉宇 · 创计划的初心所在和立足之地。”