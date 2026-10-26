具身智能公司无境动力被曝停工欠薪近 800 万元：CEO 称联系不上实控人，成立仅 4 个月就拿下近 10 亿元订单

IT之家 10 月 26 日消息，据每日经济新闻上周报道，一名自称是南京无境未来动力科技有限公司（以下简称“无境动力”）的员工表示，公司自今年 8 月起拖欠其工资，9 月停缴住房公积金，10 月停缴社保。据其介绍，欠薪涉及三四十名员工，累计金额近 800 万元。如今，公司已经停工，部分员工正在通过劳动仲裁等方式讨薪，员工也难以联系上公司实际控制人崔小飞。

无境动力此前公开身份为 CEO（首席执行官）、总经理的袁海辉表示，目前联系不上实际控制人，不方便回应相关情况。

根据官网介绍，无境动力成立于 2026 年 2 月，坐落在南京市江宁区，天使轮已融资 1.1 亿元，汇聚了 60 多位来自人工智能、机器人、芯片领域的资深专家和精英，能力覆盖 VLA / 操作学习、机器人本体、运动控制、供应链和规模化量产，是南京市重点扶持的“具身智能领军企业”。

该公司专注于物理 AI、具身智能大模型及足式机器人研发，致力于构建融合多模态感知、空间理解、任务规划、运动控制与自主学习能力的通用智能系统；公司同时自主研发工业级四足机器人本体及核心软硬件平台，面向能源工况、轨道交通场景，提供具备自主感知、决策、移动和作业能力的智能机器人产品与解决方案。

IT之家查询发现，该公司官网列出了磐石 P25、磐石 P25-Ex 两款工业机器人产品，分别为四足和轮式机器人，但并没有列出具体参数。

据南京新闻今年 6 月报道，无境动力成立仅 4 个月，便与多家央企签订近 5 亿元框架订单合同，进入交付阶段；地方市场储备订单接近 5 亿元，融资到位 1.1 亿元。