首发赠 1 年碎屏保：小米 REDMI K100 手机 3299 → 2519 元，骁龙 8 至尊版 + 10000mAh 大电池

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作者： 一乖

小米 REDMI K100 手机昨日发布，官方价格如下：

12GB+256GB 版建议零售价 3499 元，双 11 限时特惠 2999 元，国补价 2549 元。

12GB+512GB 版建议零售价 4099 元，双 11 限时特惠 3499 元，国补价 2999 元。

16GB+512GB 版建议零售价 4499 元，双 11 限时特惠 3899 元，国补价 3399 元。

另外首发期内赠一年碎屏保 +365 天只换不修，直播间下单加赠小背包。

晒单返 30 元京豆，折合仅需 2519 元首发好价：

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K100 搭载 6.83 英寸直屏，极窄边框；1.3mm 金属反包中框，手感圆润舒适；纯平金属相机 Deco，横握不硌手；黑色、雪岩白、流萤绿，三色可选。

K100 搭载狂暴双芯，高通骁龙 8 至尊版旗舰芯，支持 LPDDR5X Ultra + UFS4.1，标准版首次搭载游戏独显 D2，功耗大幅降低。

新品配备 6.83 英寸 1.5K 大直屏，支持 165Hz 高刷新率、全亮度 DC 调光、圆偏振光、3500nits 峰值亮度、小米青山护眼 4.0。

165 帧原生适配超 40 款游戏，搭配独显芯片，实现超百款主流游戏「超分 + 超帧」满血并发。

K100 搭载 10000mAh 小米金沙江电池，小米实验室 DOU 续航实测可达 2.43 天，支持 100W 有线快充、27W 有线反充、旁路充电。

此外，该机还后置 5000 万像素高动态主摄，配备 3D 超声波指纹。

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