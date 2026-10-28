告别任天堂 Switch 模拟器：《塞尔达传说：王国之泪》第三方 Windows 原生移植项目发布

IT之家 10 月 28 日消息，开发者 NotRexed 今日在 GitHub 上发布了一项名为 SkyboundTOTK 的非官方移植项目，尝试将任天堂游戏《塞尔达传说：王国之泪》移植至 Windows 平台，从而实现无需 Switch 模拟器、直接在 PC 上运行游戏。

据 Notebookcheck 今日报道，SkyboundTOTK 采用静态重编译技术，将游戏原有代码转换为可在 PC 上运行的程序。

在图形功能方面，SkyboundTOTK 已支持 AMD 初代 FSR 技术，并允许用户单独调整图像锐化程度。

此外，该项目还提供实验性的帧插值功能，可以在实际渲染的画面之间生成额外帧，以改善运动画面的流畅度。

IT之家注意到，该项目还加入了实验性的超宽屏模式，可以调整视野范围和游戏 HUD 布局，以适配宽屏显示器。不过，部分配置下可能出现画面拉伸等问题。

操作方面，SkyboundTOTK 支持键盘、鼠标以及兼容的游戏手柄，用户可以通过键鼠完成移动、视角控制和战斗等操作。项目还提供全屏与窗口显示模式、画面比例调整和设置保存功能，并通过本地图形缓存减少后续运行时的部分卡顿，但场景加载和着色器编译仍可能造成短暂的画面停顿。

需要注意的是，SkyboundTOTK 目前仅以源代码形式发布，并非下载后即可直接运行的完整程序。用户需要在 Windows 10 或 Windows 11 系统上自行编译，并准备合法取得、解包的《王国之泪》1.0.0 版游戏文件。

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