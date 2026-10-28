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329 元 → 299 元，苹果 40W 动态电源适配器（最高 60W）官网降价

2026/10/28 18:29:16 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 情缘爱BOE的周冬雨 的线索投递！

IT之家 10 月 28 日消息，苹果 40W 动态电源适配器（最高 60W）现已在苹果中国官网调价，由原本的 329 元降至 299 元。

据苹果介绍，这款充电头外观较为紧凑便携，支持动态功率调节，可动态提供最高 60 瓦输出功率。它还具备可调电压供电 (AVS) 功能，可精准调节电压，提高充电效率。

同时，这款充电头支持快速充电，具体数据如下：

不过截至IT之家发稿，这款充电头在京东自营渠道的原价还是 329 元，结合政府补贴等优惠后，到手价约 279.65 元。

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