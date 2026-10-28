瑞昱 2026 财年前三季度报归母净利润 122.61 亿新台币：毛利率约 48.02%，涨价效益将逐步显现

IT之家 10 月 28 日消息，瑞昱今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

瑞昱 2026 年前三季累计业绩符合市场对公司下半年审慎营运的预期定位，毛利率维持在较高水平，但成本压力仍在。

公司主营业务

瑞昱半导体为台湾 IC 设计公司，主要产品涵盖通信网络 IC、计算机周边 IC 及多媒体 IC，应用于网卡、交换机、路由器、PC、消费电子、车用及物联网等领域。

2026 年前三季累计业绩亮点

累计营业收入达 1117.08 亿新台币（现汇率约合 229 亿元人民币） ，营业毛利达 536.41 亿新台币（现汇率约合 109.96 亿元人民币）， 累计毛利率约 48.02% ，保持较高盈利水平。

归属母公司业主净利为 122.61 亿新台币（现汇率约合 25.14 亿元人民币） ， 基本每股盈余为 23.91 新台币（现汇率约合 4.9 元人民币） 。

期末总资产 1672.96 亿新台币（现汇率约合 342.96 亿元人民币），期末总负债 1125.91 亿新台币（现汇率约合 230.81 亿元人民币），归属母公司业主权益 546.96 亿新台币（现汇率约合 112.13 亿元人民币），资产负债率约 67.30%。

营运展望

公司此前法说会指出，受供应链供需调整、内存与晶圆成本上升及部分终端需求转弱影响，短期营运维持审慎但稳定。PC 市场下半年需求承压，网络通讯市场基本面相对稳定，车用需求预期维持稳定至转强。新价格产品已于第三季陆续生效，涨价效益将逐步显现。

估值与投资价值

当前市场分析师对瑞昱的 12 个月目标价约在新台币 610～729 元区间，整体共识偏向买入。公司长期受惠于 Wi-Fi 7 渗透率提升、AI PC 规格升级及车联网等趋势，但短期需关注成本转嫁进度与 PC 需求承压风险。