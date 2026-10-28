豪威集团 2026 年前三季度归母净利润 22.99 亿元，同比下降 28.39%

IT之家 10 月 28 日消息，豪威集团今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

2026 年前三季度 营业总收入 ：221.49 亿元，同比增长 1.68%

毛利润 ：64.73 亿元

毛利率 ：29.23%

归母净利润 ：22.99 亿元，同比下降 28.39%

扣非净利润 ：22.06 亿元，同比下降 27.9%

经营现金流 ：-1.38 亿元，同比下降 105.17%

加权平均净资产收益率 ：6.99%

基本每股收益 ：1.84 元，同比下降 31.09%

稀释每股收益 ：1.84 元，同比下降 30.83%

资产负债率 ：37.47%

2026 年三季度 营业总收入 ：81.24 亿元，同比增长 3.8%

毛利率 ：30%

归母净利润 ：10.79 亿元，同比下降 8.74%

扣非净利润 ：9.64 亿元，同比下降 13.06%

加权平均净资产收益率 ：3.28%

基本每股收益 ：0.87 元，同比下降 11.22%

稀释每股收益 ：0.87 元，同比下降 11.22%

资产负债率：37.47%

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