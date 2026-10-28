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豪威集团 2026 年前三季度归母净利润 22.99 亿元，同比下降 28.39%

2026/10/28 18:20:02 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 28 日消息，豪威集团今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

    2026 年前三季度

  • 营业总收入：221.49 亿元，同比增长 1.68%

  • 毛利润：64.73 亿元

  • 毛利率：29.23%

  • 归母净利润：22.99 亿元，同比下降 28.39%

  • 扣非净利润：22.06 亿元，同比下降 27.9%

  • 经营现金流：-1.38 亿元，同比下降 105.17%

  • 加权平均净资产收益率：6.99%

  • 基本每股收益：1.84 元，同比下降 31.09%

  • 稀释每股收益：1.84 元，同比下降 30.83%

  • 资产负债率：37.47%

    • 2026 年三季度

  • 营业总收入：81.24 亿元，同比增长 3.8%

  • 毛利率：30%

  • 归母净利润：10.79 亿元，同比下降 8.74%

  • 扣非净利润：9.64 亿元，同比下降 13.06%

  • 加权平均净资产收益率：3.28%

  • 基本每股收益：0.87 元，同比下降 11.22%

  • 稀释每股收益：0.87 元，同比下降 11.22%

  • 资产负债率：37.47%

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：豪威集团

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