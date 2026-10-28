豪威集团 2026 年前三季度归母净利润 22.99 亿元，同比下降 28.39%

IT之家 10 月 28 日消息，豪威集团今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：221.49 亿元，同比增长 1.68%
毛利润：64.73 亿元
毛利率：29.23%
归母净利润：22.99 亿元，同比下降 28.39%
扣非净利润：22.06 亿元，同比下降 27.9%
经营现金流：-1.38 亿元，同比下降 105.17%
加权平均净资产收益率：6.99%
基本每股收益：1.84 元，同比下降 31.09%
稀释每股收益：1.84 元，同比下降 30.83%
资产负债率：37.47%
营业总收入：81.24 亿元，同比增长 3.8%
毛利率：30%
归母净利润：10.79 亿元，同比下降 8.74%
扣非净利润：9.64 亿元，同比下降 13.06%
加权平均净资产收益率：3.28%
基本每股收益：0.87 元，同比下降 11.22%
稀释每股收益：0.87 元，同比下降 11.22%
资产负债率：37.47%
2026 年前三季度
2026 年三季度
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