联电 2026Q3 晶圆出货创历史新高，营收同比增长 25.6%、环比增长 8.0%

IT之家 10 月 28 日消息，联华电子（UMC，联电）今日发布 2026Q3 及 2026Q1~Q3 财务数据：

2026Q3

合并营收 ：742.4 亿新台币，同比 +25.6%、环比 +8.0%

毛利率 ：30.4%

营业利润率 ：25.1%

归母净利润 ：164.3 亿新台币

每股净收益 ：1.32 新台币

产能利用率：92%

2026Q1~Q3

合并营收 ：2040.1 亿新台币

毛利润 ：653.5 亿新台币

毛利率 ：32.0%

归母净利润 ：748.7 亿新台币

基本每股收益 ：6 新台币

资产负债率：30.3%

联电 2026Q3 晶圆出货量约合 120 万片 12 英寸晶圆，创历史新高；数座 12 英寸晶圆厂产能满载，8 英寸晶圆厂营运亦强劲复苏。其 22nm 与 28nm 营收占整体 35%，22nm 节点单独占比达 18.3%。

联电正将部分既有产能转移至先进封装、硅光子、特殊制程，以因应短期内尚未满足的需求。

相关阅读：

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。