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联电 2026Q3 晶圆出货创历史新高，营收同比增长 25.6%、环比增长 8.0%

2026/10/28 17:02:18 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 28 日消息，联华电子（UMC，联电）今日发布 2026Q3 及 2026Q1~Q3 财务数据：

2026Q3

  • 合并营收：742.4 亿新台币，同比 +25.6%、环比 +8.0%

  • 毛利率：30.4%

  • 营业利润率：25.1%

  • 归母净利润：164.3 亿新台币

  • 每股净收益：1.32 新台币

  • 产能利用率：92%

2026Q1~Q3

  • 合并营收：2040.1 亿新台币

  • 毛利润：653.5 亿新台币

  • 毛利率：32.0%

  • 归母净利润：748.7 亿新台币

  • 基本每股收益：6 新台币

  • 资产负债率：30.3%

联电 2026Q3 晶圆出货量约合 120 万片 12 英寸晶圆，创历史新高；数座 12 英寸晶圆厂产能满载，8 英寸晶圆厂营运亦强劲复苏。其 22nm 与 28nm 营收占整体 35%，22nm 节点单独占比达 18.3%。

联电正将部分既有产能转移至先进封装、硅光子、特殊制程，以因应短期内尚未满足的需求。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：联电

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