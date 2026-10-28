大众升级“深耕中国，共赢全球”战略，计划 2030 年前在南美本土产品组合中率先引入中国研发技术

IT之家 10 月 28 日现场消息，在今天举行的首届大众汽车集团（中国）技术日上，大众汽车集团（中国）正式发布一体化技术矩阵“VEGA”。同时，大众还宣布“在中国，为中国”战略正在迈向“深耕中国，共赢全球”新阶段。

据大众集团官方介绍，依托深耕中国市场取得的创新成果，其正将在华开发的技术、产品和研发能力与全球优势资源深度协同，在更多快速发展的国际市场强化产品竞争力。大众表示，中国不仅是集团最重要的市场之一，也正日益成为集团全球业务的核心创新策源地与出口枢纽。

目前，在中国生产的大众汽车品牌及捷达品牌车型已开始向中东、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦及撒哈拉以南非洲地区出口，并计划于 2026 年底前进一步拓展至墨西哥、埃及和越南等市场。未来几年，集团在华生产车型还将逐步进入东盟、南美洲和非洲的更多市场。

另外，集团也在持续加快将中国本土研发技术推广至更多全球市场。CMP 平台与 CEA 电子电气架构深度融合，将支持当地定制化开发，并覆盖新能源、燃油及混合动力等多种动力类型。IT之家从活动现场了解到，大众计划在 2030 年前，南美成为首个在本土产品组合中引入中国研发技术的区域。同时，集团也计划将相关技术方案进一步拓展至南非等市场。