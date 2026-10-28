软件定义汽车：大众 CEA 架构计划明年覆盖更多国产插电混动及燃油车、2029 年赋能 L4 自动驾驶开发

IT之家 10 月 28 日现场消息，在今天举行的首届大众汽车集团（中国）技术日上，大众汽车集团（中国）正式发布一体化技术矩阵“VEGA”，包含整车平台、电子电气架构和高级驾驶辅助系统（ADAS）三大核心技术。

IT之家从技术日活动现场了解到，大众汽车集团将软件能力视为整车开发的核心。大众表示，每辆搭载 CEA 电子电气架构的车，都将是真正的“软件定义汽车”。

据介绍，CEA 架构既能适配紧凑级至全尺寸车型，也能支持纯电动及燃油车等各动力类型。其迭代节奏规划为：每三个月推送一次重要软件功能更新、每两年进行一次架构全面升级，使车辆能够在全生命周期持续进化。根据规划：