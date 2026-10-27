保时捷暂不考虑借用奥迪美国首座工厂：转移生产至美国并不划算，关税收益难抵额外成本

IT之家 10 月 27 日消息，保时捷目前没有计划借助奥迪拟在美国建设的新工厂生产旗下车型。

保时捷方面表示，虽然将部分生产转移至美国有助于降低进口关税成本，但新建或调整生产线需要投入大量资金，还涉及零部件进口、人工成本及生产周期等因素，综合计算后，相关方案在经济上并不划算。

保时捷 CEO 迈克尔・莱特斯此前表示，将汽车生产转移至美国并非当前可行的选择。保时捷的生产规模不足以摊销跨国转移生产所需的高额投资，而且新工厂的建设周期也可能影响车型换代及上市安排。他还指出，即使在美国生产，企业仍需进口大量零部件，且当地人工成本并不比德国低多少，因此关税节省未必能抵消新增支出。

奥迪于 10 月 25 日宣布，计划投资约 40 亿美元（IT之家注：现汇率约合 267.35 亿元人民币），在美国佐治亚州建设首座汽车生产工厂，预计创造约 4500 个就业岗位，年产能最高可达 20 万辆。

奥迪美国首座工厂计划于 2027 年开工，预计在 30 年代初启动生产，主要面向北美市场生产高端 SUV。奥迪表示，本地化生产有助于降低贸易和汇率风险，并提升其在美国市场的竞争力。

保时捷与奥迪同属大众汽车集团，但两家公司的生产规模和市场布局存在差异。对于保时捷而言，是否在美国本地生产，仍需综合评估产量、投资回报、供应链及产品生命周期等因素。

相关阅读：